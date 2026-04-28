Vandalismus in Schiefling: Öffentliche Toilettenanlage wurde zerstört

Vandalen verwüsteten am Montagmorgen die öffentliche Toilettenanlage in Schiefling am See. Die Gemeinde beklagt einen massiven Sachschaden, die Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter demolierten die gesamte Einrichtung der Sanitäranlagen und verursachten damit einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Unbekannte Täter demolierten die gesamte Einrichtung der Sanitäranlagen und verursachten damit einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Am Montag wurde die öffentliche Toilettenanlage in Schiefling am See zum Ziel massiver mutwilliger Zerstörung. Zwischen 6 und 7:30 Uhr rissen bislang unbekannte Täter mit großer Gewalt nahezu die gesamte Innenausstattung aus den Verankerungen. Betroffen sind sämtliche Seifen- und Papiertuchspender, Toilettenpapierhalterungen, Spülkastenverkleidungen, Toilettenbrillen sowie eine Babywickelauflage. Die Gegenstände wurden auf den Boden geworfen und dabei vollständig zerstört.

Mehrere tausend Euro an Schaden

Der Gemeinde Schiefling entsteht durch diesen Vandalenakt ein finanzieller Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Tatzeitraum werden auf jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 10:27 Uhr aktualisiert