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Das Bild auf 5min.at zeigt den EC-KAC Spieler Nick Pertersen
Der Profispieler Nick Petersen bleibt ein neuntes Jahr beim EC-KAC.
Klagenfurt
28/04/2026
EC-KAC

EC-KAC gibt bekannt: Petersen bleibt ein neuntes Jahr

Der beste Import-Torschütze der KAC-Geschichte wird auch in der kommenden Saison das rot-weiße Trikot tragen: Nick Petersen bleibt für ein neuntes Jahr in Klagenfurt.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(191 Wörter)

Wie der EC-KAC bekanntgibt, wird Nick Petersen (36) auch in der bevorstehenden Saison das Rotjacken-Trikot tragen. Der Klub ließ eine verankerte Klausel zum vorzeitigen Austritt in der Vereinbarung vom kanadischen Stürmer verstreichen, wodurch der Vertrag automatisch auch für die Saison 2026/27 Gültigkeit erlangt.

Ein echter Rekordspieler

In der kommenden Spielzeit wird Nick Petersen einen weiteren Rekord brechen, er steigt zum ersten Legionär in der gesamten Klubgeschichte auf, der neun Saisonen in Klagenfurt verbringt. Er übertrifft damit Head Coach Kirk Furey und Mike Siklenka, die jeweils in acht Jahren als Spieler beim EC-KAC unter Vertrag standen. Bereits im vergangenen Dezember war der Rechtsschütze zum erfolgreichsten Import-Torschützen der Vereinshistorie aufgestiegen. Nick Petersen schloss sich dem österreichischen Rekordmeister im Sommer 2018 an, seither kam er auf 404 Bewerbsspieleinsätze, aus denen für ihn 421 Scorerpunkte (159 Tore, 262 Vorlagen) und ein +149-Rating zu Buche stehen .

Eine echte Heimat

„Ich freue mich sehr, dass ich für eine weitere Saison das Rotjacken -Trikot
tragen werde. Über die Jahre ist Klagenfurt zu einer echten Heimat für mich geworden,
am Eis und abseits davon“, sagt Nick Petersen abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert
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