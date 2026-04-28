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/ ©pexels/Tima Miroshnichenko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Eishockeytormann von hinten.
In der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt treffen schon bald die österreichische und die slowenische Eishockeynationalmannschaft aufeinander.
Klagenfurt
28/04/2026
WM-Vorbereitung

Eishockey-Kracher in Klagenfurt: Österreich trifft Slowenien

Eishockeyfans dürfen sich auf ein echtes Highlight freuen: Am 9. Mai trifft das österreichische Nationalteam in Klagenfurt auf Slowenien.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Gespielt wird in der Heidi-Horten-Arena – es ist das letzte Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft in Zürich. Die Partie gilt als wichtiger Gradmesser vor der Eishockey-WM, die von 15. bis 31. Mai in der Schweiz stattfindet. In den vergangenen Jahren sorgte das österreichische Team immer wieder für Aufsehen – etwa mit einer starken Aufholjagd gegen Kanada, einem Last-Second-Sieg gegen Finnland 2024 und dem Viertelfinaleinzug 2025.

Energie für die WM sammeln

Sportstadträtin Constance Mochar zeigt sich erfreut über das Spiel in der Landeshauptstadt: „Für mich als Sportreferentin ist es eine große Freude, dass Spiele mit Weltformat in Klagenfurt stattfinden. Fans können hier dem Team noch richtig Energie für die Weltmeisterschaft mitgeben.“ Spielbeginn ist um 16.15 Uhr, die Partie wird live auf ORF SPORT + übertragen. Tickets sind noch erhältlich – allerdings nur solange der Vorrat reicht.

WM-Vorbereitungsspiel Österreich vs. Slowenien

  • Wann: 9. Mai 2026, 16.15 Uhr
  • Wo: Heidi-Horten-Arena Klagenfurt
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