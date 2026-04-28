Deckeneinsturz bringt Wende: Planung für Schulsanierung startet neu

Nach politischen Auseinandersetzungen wird die Planung für die Sanierung der Mittelschule St. Peter wieder aufgenommen – der Deckeneinsturz im April hatte zusätzlichen Druck erzeugt.

Nach monatelangem politischen Streit kommt Bewegung in die Causa rund um die Mittelschule St. Peter in Klagenfurt: Der Gemeinderat hat beschlossen, die Planungsarbeiten für die dringend notwendige Sanierung wieder aufzunehmen – gleichzeitig liefern sich SPÖ und ÖVP weiterhin ein heftiges Wortgefecht über die Verantwortung für die Verzögerungen.

Generalsanierung soll 27,5 Millionen kosten

Die Schule und ihr maroder Zustand sorgen schon länger für Diskussionen. Bereits im Februar war ein heftiger Schlagabtausch zwischen ÖVP-Stadtrat Julian Geier und der SPÖ entbrannt. Während Geier fehlende Mittel für die Sanierung kritisierte und auf bauliche Mängel wie bröckelnde Decken und kaputte Fenster hinwies, konterte die SPÖ, dass sehr wohl rund 2,7 Millionen Euro im Budget vorgesehen seien. Insgesamt werden die Kosten für eine Generalsanierung auf etwa 27,5 Millionen Euro geschätzt.

©JVP Klagenfurt/KK ÖVP-Gemeinderat Julian Geier erklärte im Feber, ihm würden die Mittel zur Sanierung der Mittelschule St. Peter fehlen.

Deckeneinsturz sorgt für neuen Zündstoff

Neue Brisanz bekam das Thema am 20. April: In einem Abstellraum der Mittelschule St. Peter löste sich ein Deckenelement und krachte zu Boden, woraufhin das gesamte dritte Obergeschoss gesperrt werden musste. Betroffen waren unter anderem EDV- und Musikräume. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, dennoch sprach Geier von einem „alarmierenden Vorfall“. Ein unabhängiger Ziviltechniker wurde mit der Prüfung beauftragt. Der Vorfall löste auch politische Reaktionen aus – unter anderem übten die NEOS scharfe Kritik am Zustand der Schule und forderten rasche Maßnahmen.

©Leser In der Klagenfurter Mittelschule St. Peter krachte vergangene Woche ein Deckenelement zu Boden.

SPÖ: „Blockade beendet“

Die SPÖ sieht den jüngsten Gemeinderatsbeschluss nun als Wendepunkt. Vizebürgermeister und SPÖ-Klubobmann Ronald Rabitsch erklärt: „Mit diesem Beschluss bringen wir die dringend notwendige Planung der Sanierung endlich voran und stellen die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals in den Mittelpunkt. Schulen, Infrastruktur und soziale Einrichtungen sind Pflichtaufgaben – keine optionalen Projekte.“ Ziel sei es, die Planung rasch voranzutreiben und eine Finanzierung aufzustellen.

©Nicolas Zangerle SPÖ-Klubobmann Ronald Rabitsch will die Planung der Sanierung rasch weiterbringen.

Harsche SPÖ-Kritik an Geier

Gleichzeitig erhebt die SPÖ schwere Vorwürfe gegen Stadtrat Geier. Dieser habe die Weiterführung der Planung über Monate verzögert. „Obwohl alle fachlichen Grundlagen vorlagen, kam es über Monate zu einem Stillstand. Der zuständige Referent Julian Geier hat den Antrag zur Weiterführung der Planung mehr als drei Monate lang nicht unterschrieben. Erst der öffentlich bekannt gewordene Deckeinbruch hat Bewegung in die Sache gebracht“, so Ines Domenig, stellvertretende SPÖ-Klubobfrau. In dieser Zeit seien immer neue Gründe für die Verzögerungen vorgebracht worden, die sich im Endeffekt alle als „nicht stichhaltig“ erwiesen haben sollen.

Geier: „Nehme Sorgen ernst“

Anders bewertet die ÖVP die aktuelle Situation und feiert die nun beschlossene Planungsweiterführung als Erfolg. „Stadtrat Julian Geier hat durch Umschichtungen im Facility Management die dafür nötigen € 1,153 Mio. für das Jahr 2026 zur Verfügung gestellt – ein wichtiger Meilenstein für eines der zentralen Schulprojekte in Klagenfurt“, heißt es in einer Presseaussendung zum Thema. „Mir war wichtig, dass hier endlich Bewegung hineinkommt. Die Sorgen von Eltern, Lehrern und Schülern nehme ich sehr ernst“, betont Geier. Auch über 1.100 gesammelte Unterschriften aus der Bevölkerung würden zeigen, wie groß der Handlungsdruck sei.

Zusatzantrag sorgt für Stirnrunzeln

Mit einem Zusatzantrag im Gemeinderat fordert die ÖVP zudem, das Projekt als Priorität festzuschreiben und die restliche Finanzierung langfristig abzusichern. Genau dieser kurzfristig eingebrachte Zusatzantrag sorgt in der SPÖ aber wiederum für Stirnrunzeln, da hier nach Meinung der Roten nur „Selbstverständlichkeiten wiederholt“ werden würden. „Natürlich muss die Gesamtfinanzierung des Projekts gesichert werden, das ist allen Beteiligten bewusst. Dafür hätte es aber keinen inszenierten Zusatzantrag gebraucht. Eine rechtzeitige Unterschrift vor drei Monaten hätte gereicht. Dann wären wir heute deutlich weiter“, so Domenig.

Finanzierung offen

Trotz des Fortschritts bleibt eine zentrale Frage ungelöst: die Finanzierung des Großprojekts. Klar ist nur, dass die Sanierung eine enorme Herausforderung für das ohnehin angespannte Klagenfurter Stadtbudget darstellt.