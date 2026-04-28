Immer mehr Obdachlose in Klagenfurt: Notschlafstelle am Limit

Immer mehr obdachlose Menschen: In Klagenfurt spitzt sich die Lage zu, die Versorgung stößt zusehends an ihre Grenzen. So musste die Notschlafstelle Eggerheim heuer bereits Personen abweisen.

Die Zahl obdachloser Menschen in Klagenfurt steigt weiter an und könnte heuer erstmals die Marke von rund 300 Betroffenen erreichen – das wäre ein neuer Höchstwert, wie der ORF berichtet. Damit steht die Stadt vor großen Herausforderungen, vor allem bei der Versorgung. Die Caritas-Einrichtung Eggerheim, die einzige Notschlafstelle dieser Art in Kärnten, verzeichnet bereits jetzt einen starken Andrang, dem sie nicht mehr Herr werden kann.

Immer mehr Zuzug und psychische Erkrankungen

Besonders angespannt ist die Situation bei den Schlafplätzen, hier verweist Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider auf dringenden Handlungsbedarf: „Da sie kärntenweit einzigartig ist, häuft sich mittlerweile auch der Zuzug aus anderen Bezirken, Bundesländern und auch aus dem Ausland“, heißt es seitens der Stadt. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung: Immer mehr Bewohner leiden an schweren psychischen Erkrankungen, woraus sich ein erhöhter Betreuungs- und damit auch Personalbedarf ergibt. In diesen Bereichen soll es nun eine Aufstockung geben. „Die finanzielle Mehrbelastung wird mit rund 35.000 Euro veranschlagt. Der Stadtsenat hat dies positiv vorbesprochen. Die Finalentscheidung trifft der Gemeinderat“, so die Stadt.

„Es ist eine schwierige Zeit“

Gegenüber dem ORF erklärt auch die Koordinatorin des Eggerheims, Katrin Starc, dass sie aktuell völlig überlastet seien. Heuer kam es sogar schon zu der Situation, dass keine weiteren Personen aufgenommen werden konnten. In Einzelfällen mussten Betroffene sogar auf alternative Unterkünfte ausweichen. Als Gründe werden unter anderem steigende Lebenshaltungskosten und der Mangel an leistbarem Wohnraum genannt. „Es ist eine schwierige Zeit“, so Starc zum ORF.

Stadt fordert Unterstützung vom Land

Die Stadt Klagenfurt fordert nun mehr Unterstützung vom Land Kärnten, etwa durch zusätzliche Einrichtungen in den Bezirken. Während das Land auf bestehende Maßnahmen verweist, sieht die Stadt weiterhin großen Handlungsbedarf, um die Versorgung langfristig sicherzustellen.