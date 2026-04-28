Klagenfurt prüft Stopp von Mieterhöhungen

Im Gemeinderat von Klagenfurt sorgt ein Vorstoß der FPÖ für Bewegung in der Wohnpolitik. Ein Dringlichkeitsantrag zur Aussetzung von Mietpreiserhöhungen in städtischen Wohnungen hat nun eine wichtige erste Hürde genommen.

Wie FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Germ mitteilt, wurde dem Antrag der Freiheitlichen zu Mietaussetzungen in Klagenfurt in der Gemeinderatssitzung am 28. April mehrheitlich die Dringlichkeit zuerkannt. Damit kann sich das Gremium nun zeitnah inhaltlich mit dem Vorschlag befassen.

Mieterhöhungen sollen gestoppt werden

Kern des Antrags ist eine spürbare Entlastung für Mieterinnen und Mieter: Sämtliche geplanten und laufenden Mietzinserhöhungen in Wohnungen der Stadt oder stadtnaher Gesellschaften sollen sofort gestoppt werden. Zusätzlich sollen für zumindest zwölf Monate keine neuen Erhöhungen beschlossen werden. Die Freiheitlichen argumentieren mit den steigenden Lebenshaltungskosten, die viele Haushalte zunehmend unter Druck setzen. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es rasche und unbürokratische Unterstützung für die Menschen“, betont Germ.

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Umsetzung noch offen

Für die FPÖ ist die Zustimmung zur Dringlichkeit ein politisches Signal: „Die mehrheitliche Zustimmung ist ein starkes Zeichen dafür, dass soziale Verantwortung und leistbares Wohnen höchste Priorität haben müssen“, so Germ. Ob und in welcher Form der Mietpreis-Stopp tatsächlich umgesetzt wird, ist allerdings noch offen. Der zuständige Referent soll nun gemeinsam mit den relevanten Stellen auch an einer langfristigen, sozial verträglichen Mietpolitik arbeiten.