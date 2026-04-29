Fenster aufgebrochen: Einbrecher stellten Haus auf den Kopf

Über ein Fenster gelangten bislang unbekannte Täter am Dienstag in das Haus einer 74-jährigen Frau im Bezirk Klagenfurt. Schmuck, Uhren und Münzen wurden gestohlen.

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürfte sich die Tat zwischen 8.30 und 18 Uhr zugetragen haben. In dieser Zeit zwangen die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf. „Sämtliche Schränke und Schubladen wurden durchsucht und teilweise gewaltsam herausgerissen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Ferlach. „Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.“ Es dürften aber Schmuck, Uhren und Münzen gestohlen worden sein.