Cup-Finale bringt Sperren und Umleitungen in Klagenfurt

Zum 14. Mail wird heuer das ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt ausgetragen. Diesmal sind der SCR Altach und LASK zu im Wörthersee Stadion. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr; der Anpfiff um 16 Uhr. Tausende Fans werden erwartet. Dementsprechend ist auch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ab 12 Uhr wird der Südring ab der Süduferstraße nur mehr als Einbahn geführt (von West nach Ost) und die Zufahrtsstraßen im Bereich des Stadions aufgrund des erhöhten Besucheraufkommens gesperrt. Daraus ergeben sich auch einige Änderungen im Buslinienverkehr.

Das ändert sich am Freitag im Busverkehr: Die Linie B (Viktring) wird ab 12 Uhr aufgrund der Sperre kurzgeführt und verkehrt über den Baumbachplatz weiter zur Pädagogischen Hochschule und von dort wieder linienmäßig retour zum Heiligengeistplatz.

wird ab 12 Uhr aufgrund der Sperre kurzgeführt und verkehrt über den Baumbachplatz weiter zur Pädagogischen Hochschule und von dort wieder linienmäßig retour zum Heiligengeistplatz. Die Linie 4 (Strandbad) fährt ab 12Uhr (stadtauswärts) ab Baumbachplatz in die Luegerstraße – Villacher Straße – Mozartstraße und Kranzmayerstraße zur Universität / Strandbad. Retour ab Universität über Universitätsstraße und Ginzkeygasse zur Luegerstraße – Siebenhügelstraße (Haltestelle Neugasse) und weiter über Linie.

fährt ab 12Uhr (stadtauswärts) ab Baumbachplatz in die Luegerstraße – Villacher Straße – Mozartstraße und Kranzmayerstraße zur Universität / Strandbad. Retour ab Universität über Universitätsstraße und Ginzkeygasse zur Luegerstraße – Siebenhügelstraße (Haltestelle Neugasse) und weiter über Linie. Die Linie 5 fährt ab 12 Uhr nur bis zum Baumbachplatz Ost (stadtauswärts) und über die Haltestelle Neugasse zur Waidmannsdorfer Straße, weiter zur Haltestelle Pädag und wieder retour über Lodengasse – Griesgasse – Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz und weiter über Linie zum Heiligengeistplatz.

fährt ab 12 Uhr nur bis zum Baumbachplatz Ost (stadtauswärts) und über die Haltestelle Neugasse zur Waidmannsdorfer Straße, weiter zur Haltestelle Pädag und wieder retour über Lodengasse – Griesgasse – Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz und weiter über Linie zum Heiligengeistplatz. Die Linie 6 fährt ab 12 Uhr (stadtauswärts) ab der Haltestelle Griesgasse zur Haltestelle Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz zur Luegerstraße, Villacher Straße, Mozartstraße in die Ginzkeygasse zur Universität – Lakeside Park – Universitätsstraße und wieder über die Ginzkeygasse und Luegerstraße zur Haltestelle Neugasse weiter über Linie zum Heiligengeistplatz.

fährt ab 12 Uhr (stadtauswärts) ab der Haltestelle Griesgasse zur Haltestelle Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz zur Luegerstraße, Villacher Straße, Mozartstraße in die Ginzkeygasse zur Universität – Lakeside Park – Universitätsstraße und wieder über die Ginzkeygasse und Luegerstraße zur Haltestelle Neugasse weiter über Linie zum Heiligengeistplatz. Zudem ist zwischen 14 Uhr und 15 Uhr ein Fanmarsch vom Hauptbahnhof Süd über die Bahnstraße, Rosentaler Straße, Maximilianstraße und Siebenhügelstraße zum Stadion geplant. Während des Fanmarsches können die Haltestellen in der Maximilianstraße und Siebenhügelstraße nicht bedient werden. Die Linienbusse werden je nach Situation kurz angehalten oder umgeleitet.

vom Hauptbahnhof Süd über die Bahnstraße, Rosentaler Straße, Maximilianstraße und Siebenhügelstraße zum Stadion geplant. Während des Fanmarsches können die Haltestellen in der Maximilianstraße und Siebenhügelstraße nicht bedient werden. Die Linienbusse werden je nach Situation kurz angehalten oder umgeleitet. Wichtig zu wissen: Es verkehren keine Shuttlebusse zum Stadion. Die Eintrittskarte gilt nicht als Busticket für den regulären KMG-Linienverkehr.