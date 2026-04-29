Klagenfurt Wohnen steigert Gewinn auf 2,1 Millionen Euro

Der städtische Eigenbetrieb ist für Verwaltung und Betrieb von rund 3.100 stadteigenen Wohnungen sowie weiteren Liegenschaften zuständig. „Über viele Jahre hinweg hat Klagenfurt Wohnen negative Ergebnisse geliefert, die Stadt musste Zuschüsse leisten. Es ist sehr erfreulich, dass der städtische Eigenbetrieb nun positiv bilanzieren kann“, fasst es Wirtschaftsprüfer Walter Zenkl am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonfernz zusammen. Tatsächlich wurden 2025 Umsätze in Höhe von 14,8 Millionen Euro erzielt. Zusätzlich gab es sonstige betriebliche Einnahmen von etwa einer Million Euro. Dem gegenüber stehen Material- und sonstige bezogene Herstellungsleistungen von rund vier Millionen Euro sowie Personalkosten von 1,1 Millionen Euro. Unterm Strich bleibt also ein Gewinn von 2,1 Millionen Euro.

Reformen greifen

„Das bedeutet eine Steigerung von rund einer Million Euro im Vergleich zum Ergebnis von 2024. Nach dem Minus von 1,2 Millionen Euro im Jahr 2023 konnte das Schiff in kurzer Zeit in die richtige Richtung gelenkt werden“, betont der zuständige Wohnungsreferent Patrick Jonke (FSP) und Geschäftsführer Gerhard Scheucher ergänzt: „Wir haben mit einem Bündel von Maßnahmen reagiert, viele Kritikpunkte des Landesrechnungshofberichts umgesetzt und Leistungen zurück ins Haus geholt, die vorher fremdvergeben waren. Jetzt können wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen und aus Klagenfurt Wohnen ein eigenständiges Unternehmen machen, das auch als Wohnbauträger auftreten kann.“

„Klagenfurt Wohnen“ erweitert sein Angebot

Im Stadtteil Fischl gibt es mit Patrick Slanovc nun einen eigenen Quartiersmanager. Sein Büro liegt im Wohnhaus der Fischlstraße 41. Von dort kümmert er sich um die Betreuung der Anlagen und ist direkte Anlaufstelle für Anliegen von Mietern. Auch Konfliktlösungen vor Ort werden angeboten. „Ich möchte mit den Bürgern zusammenarbeiten, um Fischl gemeinsam besser zu machen. Dazu bin ich viel zu Fuß in den Wohnanlagen unterwegs. Mieter können mich ansprechen oder direkt zu mir ins Büro kommen.“ Erreichen kann man Slanovc zudem auch telefonisch unter 0664 961 5014 oder per E-Mail unter patrick.slanovc@klagenfurt.at.