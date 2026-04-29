ÖFB-Cup-Finale 2026: Alle Verkehrssperren und Sicherheitsregeln im Blick

Klagenfurt rüstet sich für das Cup-Finale: Mehr als 20.000 Fans, Straßensperren und eine großräumige Schutzzone prägen den 1. Mai rund um das Wörtherseestadion.

Das ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai im Klagenfurter Wörtherseestadion zwischen dem Linzer ASK und dem SCR Altach sorgt nicht nur für sportliche Spannung, sondern auch für umfassende Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen.

Hinweise für Autofahrerinnen und Autofahrer

Da über 20.000 Fans erwartet werden, empfiehlt die Kärntner Polizei dringend eine frühzeitige Anreise. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich bereits ab dem Vormittag auf Einschränkungen einstellen. Ab 8 Uhr gilt in der Siebenhügelstraße, zwischen Maria-Platzer-Straße und Opalgasse, ein striktes Halte- und Parkverbot für Pkw. Ab Mittag wird die Verkehrführung weiter angepasst: Der Südring wird zwischen der Süduferstraße und der Waidmannsdorferstraße ab 12 Uhr als Einbahn geführt. Zusätzliche Geduld ist am frühen Nachmittag gefragt, wenn der Fanmarsch des SCR Altach durch die Stadt zieht. Zwischen 13:15 Uhr und 14:30 Uhr kommt es entlang der Route von der Bahnstraße über die Maximilianstraße bis zur Siebenhügelstraße zu weiteren Verkehrsbehinderungen. Informationen zu offiziellen Parkplätzen für Stadionbesucher sind auf der Website des ÖFB abrufbar.

Sicherheitszone errichtet, Strafen bis zu 4.600 Euro

Um einen friedlichen Ablauf der Großveranstaltung zu gewährleisten, hat die Landespolizeidirektion Kärnten einen weiträumigen Sicherheitsbereich rund um das Stadion verordnet. Diese Zone umfasst unter anderem die Bereiche Siebenhügelstraße, Kranzmayerstraße und den Südring und gilt am gesamten 1. Mai von 10 Uhr bis Mitternacht. Innerhalb dieses Bereichs ist die Polizei ermächtigt, Personen wegzuweisen oder ihnen den Zutritt zu verbieten, falls ein gewalttätiges Verhalten oder Verstöße gegen das Verbotsgesetz befürchtet werden. Ein Missachten dieses Betretungsverbots kann teuer werden: Es drohen Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 4.600 Euro.

Videoüberwachung während der Partie

Zudem wird das gesamte Areal großflächig überwacht. Zur Vorbeugung von Ausschreitungen setzt die Polizei sowohl im Stadion als auch im Umkreis und entlang der Fanrouten auf Bild- und Tonaufzeichnungen. Diese Daten dienen laut Behörden der Abwehr und Aufklärung potenzieller Gefahrenangriffe während des Spieltags.