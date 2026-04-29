Friedhofsbrand in Maria Saal: Müllcontainer und Fassade beschädigt

Ein brennender Müllcontainer auf dem Friedhof in Maria Saal forderte die Feuerwehr. Die Flammen zerstörten den Behälter komplett und beschädigten eine angrenzende Fassade.

Am Mittwochnachmittag kam es auf einem Friedhof im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Brandeinsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Müllcontainer Feuer, der mit Friedhofsabfällen und Kerzenresten gefüllt war.

Container brannte nieder

Der Container brannte vollständig nieder. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem eine angrenzende Fassade beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Saal war mit sieben Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Sowohl die genaue Brandursache als auch die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.