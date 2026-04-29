120 Katzen: Große Hilfswelle rettet Futtervorrat in Kärntner Tierheim

Voller Einkaufswagen für den guten Zweck: Dutzende Tierfreunde unterstützen das Tierheim Garten Eden nach einem emotionalen Aufruf in den sozialen Medien mit zahlreichen Futterspenden.

Das Tierheim bittet um Futterspenden für 120 Katzen und junge Kitten. Dank einer Sammelaktion bei Fressnapf füllte sich bereits nach einem Tag der erste Einkaufswagen für die Tiere.

Das Tierheim bittet um Futterspenden für 120 Katzen und junge Kitten. Dank einer Sammelaktion bei Fressnapf füllte sich bereits nach einem Tag der erste Einkaufswagen für die Tiere.

Ein dringender Appell verwandelte sich innerhalb weniger Stunden in eine Welle der Hilfsbereitschaft. Das Tierheim Garten Eden wandte sich gestern mit einem besorgten Aufruf an die Öffentlichkeit, da die Versorgung der Schützlinge vor einer Herausforderung steht.

120 Katzen werden betreut

Das Tierheim versorgt aktuell eine große Anzahl an Tieren, wobei die jüngsten Bewohner die Vorräte besonders beanspruchen. In den sozialen Medien hieß es dazu: „Wir betreuen circa 120 Katzen in unserem Tierheim und die ersten Kitten kommen auch schon, weshalb unsere Vorräte an Katzennassfutter leider schnell zur Neige gehen. Deshalb sind wir auf eure Hilfe angewiesen und bitten euch von Herzen um eure Unterstützung. Jede noch so kleine Spende hilft uns, unsere Lieblinge gut zu Versorgen.“

Rasche Hilfe beim Fressnapf

Um die Spendenabgabe so einfach wie möglich zu gestalten, wurde beim Fressnapf (Völkermarkterstraße/Alte Stadtgrenze) eine Sammelstelle eingerichtet. Die Reaktion der Tierfreunde ließ nicht lange auf sich warten: Bereits am folgenden Tag konnte ein randvoller Einkaufswagen mit Futterspenden abgeholt werden. Das Team des Tierheims zeigte sich überwältigt von der schnellen Unterstützung und bedankte sich prompt online: „Herzlichen Dank an alle die, beim Fressnapf Völkermarkterstraße/Alte Stadtgrenze, für uns gespendet haben“ Auf eine Anfrage von 5 Minuten, wie lange der Vorrat reicht, gab es bislang noch keine Auskunft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 19:47 Uhr aktualisiert