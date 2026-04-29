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/ ©FF Ferlach
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Einsatz der FF Ferlach.
Die Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer und Ressnig kontrollierten nach dem Brand den Herd und machten die Wohnung rauchfrei.
Ferlach
29/04/2026
Feuerwehreinsatz

Küchenbrand in Ferlach: Nachbar verhinderte Schlimmeres

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte heute Abend in Ferlach Schlimmeres. Er löschte einen Küchenbrand bei einem Zusatzherd bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Handfeuerlöscher.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Am heutigen Abend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer und Ressnig zu einem Küchenbrand alarmiert. In einer Wohnung war im Bereich eines Zusatzherdes aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein aufmerksamer Nachbar reagierte geistesgegenwärtig und konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher erfolgreich unterdrücken.

Wohnung war verraucht

Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Herd, brachte das Brandgut ins Freie und sorgte dafür, dass die verrauchte Wohnung wieder rauchfrei gemacht wurde. Weitere Löschmaßnahmen waren seitens der alarmierten Kräfte nicht mehr erforderlich.

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