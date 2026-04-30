A2 Klagenfurt Ost: Straßensanierung bis Ende Juni

Bereits seit einigen Wochen führt die ASFINAG umfassende Bauarbeiten an der Unterführung im Bereich der Anschlussstelle Klagenfurt Ost an der A2 durch.

Ab heute werden im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Klagenfurt Ost die weiterführenden Straßenabschnitte der B92 Görtschitztal Straße und der L76 Annabichler Straße saniert.

Ab heute werden im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Klagenfurt Ost die weiterführenden Straßenabschnitte der B92 Görtschitztal Straße und der L76 Annabichler Straße saniert.

Ab heute wird dort nun auch vom Land ein weiterführender Straßenabschnitt an der B92 Görtschitztal Straße instandgesetzt. Aufgrund von Verdrückungen, Spurrinnen und Asphaltverschiebungen wird in einem rund 400 Meter langen Bereich der gesamte Asphalt abgetragen und in einer Stärke von 22 Zentimetern neu aufgebracht.

Gesamtkosten: 500.000 Euro

Zudem erfolgt im Kreuzungsbereich der L76 Annabichler Straße an einem rund 50 Meter langen Abschnitt eine Sanierung. Die Gesamtkosten für die Bauarbeiten liegen bei 500.000 Euro. „Wir reden hier von einem Kreuzungsbereich, der besonders stark genutzt wird und für enorm viele Pendler wichtig ist. Die Investition in die Instandsetzung ist daher ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit“, betont Straßenbaureferent und LHStv. Martin Gruber.

Voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen

Die Bauarbeiten finden überwiegend am Wochenende statt und sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Eine entsprechende Beschilderung wird zeitgerecht aufgestellt. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr auf der B92 Görtschitztal Straße mittels händischer Regelung geführt. Die L76 Annabichler Straße ist in diesem Zeitraum für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umfahrung ist über die Autobahn-Abfahrt Flughafen oder großräumig über das Stadtgebiet möglich, wird abschließend mitgeteilt.