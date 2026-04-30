Neue digitale Plattform verbindet Alpe-Adria-Raum

Mit MeinAlpeAdria.at startet eine innovative digitale Plattform, die den gesamten Alpen-Adria-Raum, von Friaul über Kärnten bis ganz Slowenien, neu erlebbar macht. Ein Schwerpunkt wird dabei auf Klagenfurt gelegt.

Gegründet wurde die Plattform MeinAlpeAdria.at vom italienischen Software-Entwickler Lorenzo Frizzi mit Unterstützung seiner Frau Manuela und der Kreativunternehmerin Sophie Sezen. Frizzi verantwortet die technische Umsetzung, Sezen die gesamte kreative, kommunikative und marketingstrategische Ausrichtung. Gemeinsam betreiben sie auch Fivetwoone Studio, eine Agentur für den professionellen Online-Auftritt von Unternehmen, Marken und Online-Shops, heißt es in einer Aussendung der Stadt Klagenfurt.

KI-gestützte Reiseplanung mit „Mia“

Ein besonderes Highlight ist die integrierte KI-Assistentin „Mia“. Nutzer können individuelle Anfragen stellen, etwa: „Liebe Mia, plane mir einen Tagesausflug nach Friaul am Wochenende“. Daraufhin erstellt die Plattform personalisierte Vorschläge inklusive passender Hotels, aktueller Veranstaltungen, Restaurant- und Bar-Empfehlungen sowie individueller Tagesplanung.

Mehrsprachige Plattform

Die Plattform ist mehrsprachig aufgebaut: Anfragen können auf Deutsch, Italienisch und Slowenisch gestellt werden und werden entsprechend verarbeitet. Damit wird der gesamte Alpen-Adria-Raum sprachlich wie kulturell verbunden. Ergänzt wird das Angebot durch einen aktiven Instagram-Kanal mit Wochenendplänen, Guides und Ausflugstipps, der Inspiration und konkrete Planung verbindet. MeinAlpeAdria setzt bewusst nicht auf klassische Influencer-Modelle, sondern auf Qualität, Authentizität und sorgfältige Auswahl der Inhalte. Im Fokus stehen echte Empfehlungen, geprüfte Betriebe und besondere Orte, heißt es weiter.

Vernetzung mit Fokus auf Klagenfurt

Als Klagenfurter Plattform bindet MeinAlpeAdria gezielt Inhalte und Betriebe aus Klagenfurt in den gesamten Alpen-Adria-Raum ein, teilt die Stadt mit. Gleichzeitig werden hochwertige Empfehlungen aus Friaul und Slowenien integriert und miteinander vernetzt. Die Plattform bindet darüber hinaus Inhalte aus Städtepartnerschaften im Alpe-Adria Bereich an, etwa Koper, Nova Gorica, Šmartno sowie die italienische Partnerstadt Gorizia und Lignano und macht diese digital erlebbar.

„Das pulsierende Herz der Alpen-Adira-Region“

„Klagenfurt ist das pulsierende Herz der Alpen-Adria-Region und will sich dahingehend auch weiterhin strategisch sehr klar positionieren. Mit dieser neuen Plattform ist es möglich, alle Vorzüge, die unsere Stadt zu bieten hat, noch klarer hervorzuheben und im gesamten Alpe-Adria-Raum perfekt in Szene zu setzen. Außerdem bildet MeinAlpeAdria.at eine perfekte Symbiose zwischen Klagenfurt, Italien und Slowenien“, zeigt sich Bürgermeister Christian Scheider erfreut. Vizebürgermeister Patrick Jonke begrüßt das Projekt: „MeinAlpeAdria stärkt die europäische Vernetzung und macht unsere Städtepartnerschaften sichtbar und erlebbar. Gerade im Alpen-Adria-Raum liegt enormes Potenzial, das hier digital zugänglich wird.

Betriebe zum Mitmachen gesucht

Auch Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier sieht große Chancen: „Die Plattform ergänzt ideal die bestehenden Strukturen in Klagenfurt. Veranstaltungen, Ausflugstipps und touristische Angebote werden gebündelt und in einen größeren regionalen Kontext gestellt.“ Ein besonderer Fokus liegt auf Klagenfurt: Die Stadt wird als zentraler Ausgangspunkt im Alpen-Adria-Raum positioniert. Veranstaltungen, Betriebe und Angebote aus Klagenfurt werden nicht nur dargestellt, sondern aktiv in regionale Empfehlungen und Ausflugskonzepte eingebunden. Für Gründer Lorenzo Frizzi ist das auch eine persönliche Mission: „Ich bin in Lignano geboren, habe aber mein Herz in Klagenfurt verloren. MeinAlpeAdria soll dazu beitragen, Klagenfurt als lebendiges Zentrum dieser einzigartigen Region noch stärker sichtbar zu machen.“ Interessierte Betriebe, insbesondere aus Klagenfurt und dem Alpen-Adria-Raum, sind eingeladen, Teil der Plattform zu werden und ihre Angebote zu präsentieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 10:28 Uhr aktualisiert