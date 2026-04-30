Kreuzbergl-Spielplatz hat neue Spielgeräte bekommen

Der Spielplatz bei der Kreuzberglwiese wurde von der Abteilung Stadtgarten komplett neugestaltet und ist ab sofort wieder zugänglich. Das teilt die Stadt Klagenfurt am heutigen Donnerstag mit.

Der Kreuzbergl-Spielplatz ist nicht nur einer der beliebtesten Freizeitplätze der Klagenfurter, sondern zählt auch zu den ältesten Spielplätzen der Stadt. Die letzte Sanierung fand 2009 statt, daher war es notwendig, den Platz zu sanieren, wird weiters informiert.

Spielturm, Kletterwand, Rutsche und Co.

Die neuen, aus Holz gefertigten Spielgeräte bieten einen Spielturm, Kletterwand, Rutsche, Schaukel, Baumhaus, Steigstamm, Balancierbalken, Seilklettergerät, Hangelstrecke und natürlich einen Sandspielplatz, der auch barrierefrei zugänglich ist. „Der sanierte Platz enthält alles was das Kinderherz begehrt. Vom Kleinkind bis hin zum Jugendlichen werden alle Bereiche abgedeckt. Das Kreuzbergl und der Spielplatz haben eine lange Tradition und sind ein Ort zum Auftanken. Die Abteilung Stadtgarten hat hier hervorragende Arbeit geleistet“, freut sich Stadtgarten-Referent Stadtrat Julian Geier.

Neubau des Platzes ist nun abgeschlossen

„Ein Spielplatz ist mehr als nur ein Ort zum Spielen, er ist ein Ort an dem Generationen zusammenkommen. Mit der erneuerten Anlage auf der Kreuzberglwiese schaffen wir Raum für Familien, für Bewegung und für Gemeinschaft in unserer Stadt. Ich freue mich, dass Klagenfurt damit wieder ein Stück lebenswerter und familienfreundlicher wird“, sagt Familienreferentin Stadträtin Constance Mochar. Die Arbeiten begannen bereits im vergangenen Herbst und wurden im Frühjahr fertiggestellt. Der Neubau des Platzes ist nun abgeschlossen, der Spielplatz ist geöffnet.