Bleibt in Klagenfurt: Fabian Hochegger verlängert beim EC-KAC bis 2028

Der EC-KAC setzt weiterhin auf Kontinuität aus den eigenen Reihen: Stürmer Fabian Hochegger hat seinen Vertrag bei seinem Stammverein um zwei Jahre verlängert. Damit steht der 24-jährige Klagenfurter auch in den kommenden zwei Spielzeiten für den Rekordmeister auf dem Eis.

0,75 Treffer pro 60 Minuten

Hochegger, der sämtliche Nachwuchsstufen im Verein durchlief, ist seit fünf Jahren fester Bestandteil der Kampfmannschaft. Trotz wiederholter Verletzungssorgen in der jüngeren Vergangenheit untermauert seine Statistik die Effektivität des Rechtsschützen: Mit 226 Bewerbsspielen und einer Quote von 0,75 Treffern pro 60 Minuten bewegt er sich auf dem Niveau erfahrener Leistungsträger.

„Bringt viel Energie in unser Team“

Zur kommenden Saison wechselt der Flügelstürmer zudem auf die Rückennummer 85. Head Coach Kirk Furey sieht in dem Verbleib des „Klagenfurter Jungens“ einen wichtigen Baustein für das Teamgefüge: „Wir sind sehr erfreut, dass Fabian Hochegger ein Teil unserer Gruppe bleibt. Er ist ein Klagenfurter Junge, der viel Energie in unser Team bringt. Seine Stärken lagen zuletzt vor allem im Forecheck, er hat in der Vergangenheit aber auch bewiesen, dass er mit der Intensität in seinem Spiel im Bereich rund um das Tor sehr effektiv sein kann. Mit seiner Spielweise ist er meist ein unangenehmer Gegenspieler, der seinen Kontrahenten unter die Haut geht, auch das ist eine wertvolle Eigenschaft für unser Kollektiv. Wir freuen uns darauf, weiter mit ihm zu arbeiten und seine Entwicklung als Spieler und als Person zu begleiten, denn wir sehen, dass er noch über einiges Steigerungspotenzial verfügt.“