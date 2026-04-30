/ ©FF Haidach / Klagenfurt
Beginnender Waldbrand bei Klagenfurt: Feuerwehren rückten aus
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Haidach wurden am Donnerstag zu einem beginnenden Waldbrand alarmiert. Knapp hundert Quadratmeter waren betroffen.
Im Osten Klagenfurts ist am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. „Bereits bei unserer Ankunft konnten Glutnester auf einer Fläche von rund hundert Quadratmeter festgestellt werden“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Haidach, welche gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr im Einsatz stand. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand schnell eingedämmt und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes