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/ ©FF Haidach / Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Löscheinsatz.
Zu einem Waldbrand kam es am Donnerstag am Rande von Klagenfurt.
Klagenfurt
30/04/2026
Einsatz

Beginnender Waldbrand bei Klagenfurt: Feuerwehren rückten aus

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Haidach wurden am Donnerstag zu einem beginnenden Waldbrand alarmiert. Knapp hundert Quadratmeter waren betroffen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Im Osten Klagenfurts ist am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. „Bereits bei unserer Ankunft konnten Glutnester auf einer Fläche von rund hundert Quadratmeter festgestellt werden“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Haidach, welche gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr im Einsatz stand. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand schnell eingedämmt und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Löscheinsatz.
©FF Haidach / Klagenfurt |
Der Waldbrand bei Klagenfurt war rasch eingedämmt.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Löscheinsatz.
©FF Haidach / Klagenfurt |
Die Einsatzkräfte stoppten die Flammen rechtzeitig.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Löscheinsatz.
©FF Haidach / Klagenfurt
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