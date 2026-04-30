Beginnender Waldbrand bei Klagenfurt: Feuerwehren rückten aus

Im Osten Klagenfurts ist am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. „Bereits bei unserer Ankunft konnten Glutnester auf einer Fläche von rund hundert Quadratmeter festgestellt werden“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Haidach, welche gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr im Einsatz stand. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand schnell eingedämmt und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

©FF Haidach / Klagenfurt | Der Waldbrand bei Klagenfurt war rasch eingedämmt. ©FF Haidach / Klagenfurt | Die Einsatzkräfte stoppten die Flammen rechtzeitig. ©FF Haidach / Klagenfurt