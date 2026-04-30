Startschuss: Tscheppaschlucht öffnet am 1. Mai wieder 

Naturfans aufgepasst: Am Freitag, dem 1. Mai 2026, startet die Tscheppaschlucht in Ferlach in die neue Saison und heißt sowohl Einheimische als auch Gäste willkommen. Rund 60.000 Menschen besuchen jedes Jahr die Schluchtenlandschaft mit ihren Stegen, Brücken und Wasserfällen. Neu ist heuer ein kostenloser Shuttlebus in der Vorsaison: An verlängerten Wochenenden bringt er Besucher bequem vom Bahnhof Klagenfurt direkt zum Ausflugsziel und am Abend wieder zurück. Die Fahrzeiten sind zudem auf den Zugverkehr abgestimmt.

Neues Kombiticket

Außerdem ist spätestens zur Hauptsaison ein neues Kombiticket geplant. Damit lassen sich Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus ganz Österreich und der Eintritt in einem Schritt online buchen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen heuer auch zwei neue Begleiter: Die Maskottchen Tschauko und Tschauka führen durch die Saison.