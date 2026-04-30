Skip to content
Region auswählen:
/ ©Robert Poscheschnig
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Wasserfall in der Tscheppaschlucht.
Ab 1. Mai 2026 hat die Tscheppaschlucht im Bodental wieder geöffnet.
Bodental
30/04/2026
Neue Saison
#goodnews

Startschuss: Tscheppaschlucht öffnet am 1. Mai wieder 

Pünktlich zum langen Wochenende startet die Tscheppaschlucht im Bezirk Klagenfurt-Land in die neue Saison - samt neuer Maskottchen und kostenlosen Sonderbussen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)

Naturfans aufgepasst: Am Freitag, dem 1. Mai 2026, startet die Tscheppaschlucht in Ferlach in die neue Saison und heißt sowohl Einheimische als auch Gäste willkommen. Rund 60.000 Menschen besuchen jedes Jahr die Schluchtenlandschaft mit ihren Stegen, Brücken und Wasserfällen. Neu ist heuer ein kostenloser Shuttlebus in der Vorsaison: An verlängerten Wochenenden bringt er Besucher bequem vom Bahnhof Klagenfurt direkt zum Ausflugsziel und am Abend wieder zurück. Die Fahrzeiten sind zudem auf den Zugverkehr abgestimmt.

Neues Kombiticket

Außerdem ist spätestens zur Hauptsaison ein neues Kombiticket geplant. Damit lassen sich Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus ganz Österreich und der Eintritt in einem Schritt online buchen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen heuer auch zwei neue Begleiter: Die Maskottchen Tschauko und Tschauka führen durch die Saison.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: