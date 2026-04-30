Elektroboot brannte: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz und die Polizei wurden am Donnerstag zu einem Firmengelände im Bezirk Klagenfurt-Land alarmiert. Dort brannte ein Elektroboot.

In Reifnitz ist am späten Donnerstagnachmittag ein Elektroboot in Brand geraten. Mithilfe eines Trailers wurde es vom Firmengelände abtransportiert. In der Folge entnahmen Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz die beiden rauchenden Akkus. Mit Wasser konnten sie die Flammen rasch eindämmen. „Personen wurden nicht verletzt“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.