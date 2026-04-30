Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kärntner Feuerwehr von hinten
Ein Elektroboot brannte in Reifnitz.
Reifnitz
30/04/2026
Am Donnerstag

Elektroboot brannte: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz und die Polizei wurden am Donnerstag zu einem Firmengelände im Bezirk Klagenfurt-Land alarmiert. Dort brannte ein Elektroboot.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

In Reifnitz ist am späten Donnerstagnachmittag ein Elektroboot in Brand geraten. Mithilfe eines Trailers wurde es vom Firmengelände abtransportiert. In der Folge entnahmen Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz die beiden rauchenden Akkus. Mit Wasser konnten sie die Flammen rasch eindämmen. „Personen wurden nicht verletzt“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: