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Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider, Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig, Maria Pirmann und ihren Sohn Ferdinand Pirmann.
60 Jahre lang war Maria Pirmann am Benediktinermarkt in Klagenfurt vertreten.
Klagenfurt
30/04/2026
Ruhestand

Nach 60 Jahren: Markt-Urgestein verabschiedet sich

Sechs Jahrzehnte lang prägte Maria Pirmann den Benediktinermarkt in Klagenfurt. Am Donnerstag war ihr letzter Markttag, bevor sie in Pension geht. Dafür wurde sie mit dem Steinernen Fischer ausgezeichnet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

„Als jahrelanger und leidenschaftlicher Marktbesucher weiß ich, dass immer ein bisschen Wehmut mitschwingt, wenn eine so eingefleischte Marktstandlerin wie Maria Pirmann geht“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Der Marktreferent überreichte ihr den Steinernen Fischer.

Auszeichnung für Markt-Urgestein

„Ich gratuliere Maria Pirmann zu der wohlverdienten Auszeichnung, bedanke mich für den jahrzehntelangen Einsatz am Benediktinermarkt und wünsche einen erholsamen Ruhestand. Alles Gute“, so Scheider abschließend. Ihr Sohn Ferdinand Pirmann wird den Betrieb zukünftig auf Mutterkuhhaltung umstellen und sich auf die Bewirtschaftung des Waldes konzentrieren.

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