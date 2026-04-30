Nach 60 Jahren: Markt-Urgestein verabschiedet sich

Sechs Jahrzehnte lang prägte Maria Pirmann den Benediktinermarkt in Klagenfurt. Am Donnerstag war ihr letzter Markttag, bevor sie in Pension geht. Dafür wurde sie mit dem Steinernen Fischer ausgezeichnet.

„Als jahrelanger und leidenschaftlicher Marktbesucher weiß ich, dass immer ein bisschen Wehmut mitschwingt, wenn eine so eingefleischte Marktstandlerin wie Maria Pirmann geht“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Der Marktreferent überreichte ihr den Steinernen Fischer.

Auszeichnung für Markt-Urgestein

„Ich gratuliere Maria Pirmann zu der wohlverdienten Auszeichnung, bedanke mich für den jahrzehntelangen Einsatz am Benediktinermarkt und wünsche einen erholsamen Ruhestand. Alles Gute“, so Scheider abschließend. Ihr Sohn Ferdinand Pirmann wird den Betrieb zukünftig auf Mutterkuhhaltung umstellen und sich auf die Bewirtschaftung des Waldes konzentrieren.