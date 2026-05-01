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Ostbucht: Fußgängerübergang wegen Arbeiten gesperrt
Ab Montag, 4. Mai, wird der Straßenbelag beim Fußgängerübergang vom Europapark zur Schiffsanlegestelle nahe dem Kreisverkehr erneuert. Bis etwa 6. Mai ist in diesem Bereich nur eine Fahrspur befahrbar.
Wegen dringender Asphaltsanierungsarbeiten muss der Fußgängerübergang beim Kreisverkehr vom Europapark Richtung Seeufer/Schiffsanlegestelle am kommenden Montag, 4. Mai, gesperrt werden. Das teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit.
Arbeiten voraussichtlich bis 6. Mai
Für die Fahrbahn wird ein Gegenverkehrsbereich mit Wartepflicht eingerichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mittwoch, 6. Mai andauern. Es ist mit temporären Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich zu rechnen, heißt es abschließend.
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