Ostbucht: Fußgängerübergang wegen Arbeiten gesperrt

Ab Montag, 4. Mai, wird der Straßenbelag beim Fußgängerübergang vom Europapark zur Schiffsanlegestelle nahe dem Kreisverkehr erneuert. Bis etwa 6. Mai ist in diesem Bereich nur eine Fahrspur befahrbar.

Am 4. Mai 2026 ist der Fußgängerübergang in der Ostbucht gesperrt.

Am 4. Mai 2026 ist der Fußgängerübergang in der Ostbucht gesperrt.

Wegen dringender Asphaltsanierungsarbeiten muss der Fußgängerübergang beim Kreisverkehr vom Europapark Richtung Seeufer/Schiffsanlegestelle am kommenden Montag, 4. Mai, gesperrt werden. Das teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Arbeiten voraussichtlich bis 6. Mai

Für die Fahrbahn wird ein Gegenverkehrsbereich mit Wartepflicht eingerichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mittwoch, 6. Mai andauern. Es ist mit temporären Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich zu rechnen, heißt es abschließend.