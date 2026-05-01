Cupfinale: Tausende Fußball-Fans strömen zum Stadion

Der Countdown zum ÖFB-Cupfinale läuft! Um 14.30 Uhr beginnt der Einlass. Vor dem Wörthersee-Stadion versammelten sich bereits zur Mittagszeit zahlreiche Anhänger von LASK und SCR Altach. 5 Minuten war für euch vor Ort.

Die ersten Fans sind schon da.

Die ersten Fans sind schon da.

Am Freitag steigt ein wahres Fußballfest im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Mehr als 20.000 Besucher werden dort ab 16 Uhr das ÖFB-Cupfinale zwischen LASK und dem SCR Altach verfolgen. Erste Fans waren schon zu Mittag da und sammelten sich in den vorgesehenen Bereichen – LASK im Süden, Altach im Norden. Letztere organisierten sogar einen Fanmarsch vom Hauptbahnhof zum Stadion.

Erste Fans vor dem Wörthersee-Stadion

©5 Minuten | Schon zu Mittag sammeln sich LASK-Anhänger vor dem Stadion.

©5 Minuten | Tausende Altach-Fans feuern ihre Mannschaft heute in Klagenfurt an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 14:04 Uhr aktualisiert