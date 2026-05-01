Große Einsatzübung der Wasserrettung am Wörthersee

Um im Ernstfall schnell handeln zu können: Eine großangelegte Übung der Wasserrettung Klagenfurt geht am Samstag, dem 2. Mai 2026, in der Wörthersee-Ostbucht über die Bühne.

Die Wasserrettung Klagenfurt hält am 2. Mai ihre jährliche Einsatzübung ab. Schauplätze sind das Strandbad Klagenfurt, Maria Loretto, der Lendspitz und der Yachthafen Loretto. Dort trainieren die Einsatzkräfte anhand von vier simulierten Szenarien den Ernstfall: Reanimation nach einem Blitzschlag, ein medizinischer Notfall auf einem Ruderboot, ein Feuer in einem Bootshaus sowie die Suche nach einer vermissten Person im Wasser und an Land.

Stadtwerke bitten um Verständnis

Die Übung startet um 8 Uhr und wird voraussichtlich bis 12 Uhr dauern. „Es wird zu kurzfristigen Einschränkungen im Badebetrieb und am Parkplatz kommen. Wir bitten daher alle Badegäste um ihr Verständnis und dass sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge leisten“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt abschließend.