Blutige Szenen am Hauptbahnhof: Video sorgt für Verunsicherung

Wie ein Lauffeuer verbreiten sich derzeit Videos einer Festnahme im Bereich des Klagenfurter Hauptbahnhofes in den sozialen Medien. Recherchen von 5 Minuten zufolge, ist die Darstellungen im Netz jedoch nicht ganz richtig ...

Es sind beunruhigende Szenen, welche in den Videos zu sehen sind. Ein junger Mann liegt blutend am Boden, ein Polizeibeamter kniet über ihn. Im Hintergrund sind Folgetonhörner zu hören. Wenig später wird er in Handschellen abgeführt. „Heute am Hauptbahnhof in klagenfurt wollte Kinder mit dem Messer angreifen„, steht in der Beschreibung des Postings, welches inzwischen über hundert Mal geteilt wurde. Der Redaktion liegen die Aufnahmen vor.

©Facebook Über 100 Mal wurde das schockierende Posting auf Facebook geteilt. Es soll sich in Klagenfurt abgespielt haben.

Video sorgt für Verunsicherung

User reagieren geschockt. Jemand kommentiert: „Ist ja nimmer normal was da abgeht“, ein anderer meint: „Unfassbar!“ Hervor geht außerdem eine weitere Rückmeldung: „Danke an die mutigen eingreifer, habts mein höchsten respekt!“ Diese bezieht sich wohl auf den Mann, welcher den mutmaßlichen Tätern allem Anschein niedergerungen haben dürfte. Doch auf Nachfrage bei der Polizei heißt es zunächst: „Am Donnerstag, dem 30. April 2026, hat es am Hauptbahnhof keinen Einsatz gegeben, der auf diese Beschreibung zutrifft.“

Polizei klärt auf

Die Beamten der Landespolizeidirektion vermuten, dass es sich hierbei um einen ganz anderen Vorfall handelt, welcher sich bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, den 29. April 2026, zugetragen hat. „Wir haben alles durchgesehen, es ist der einzige, der passt.“ Wie auch 5 Minuten berichtete, hat ein 24-jähriger Mann einen Taxifahrer mit einem Messer bedrohte. Weitere Taxilenker bemerkten die Situation, konnten den Tatverdächtigen in der Folge überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. „Der amtsbekannte Tatverdächtige wurde schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Verletzt wurde niemand“, berichtet die Polizei. Mehr dazu unter: Mit Messer bedroht: Mehrere Taxifahrer überwältigen 24-Jährigen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert