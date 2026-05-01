LASK holt sich Sieg im ÖFB-Cup-Finale

Die Sensation ist gelungen! Nach 61 Jahren holte sich LASK am späten Freitagnachmittag einen knappen Sieg gegen den SCR Altach im diesjährigen ÖFB-Cupfinale - und damit den wohlverdienten Pokal.

Am Staatsfeiertag wurde im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt das ÖFB-Cupfinale zwischen dem LASK und dem SCR Altach ausgetragen. Der Anpfiff erfolgte um 16 Uhr. Altach erwischte den besseren Start und ging bereits in der 5. Minute durch Greil mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später gelang dem LASK durch Usor der Ausgleich zum 1:1. In der 30. Minute stellte Demaku den Vorsprung für Altach wieder her und traf zum 2:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Fußball-Krimi in Klagenfurt

In der 66. Minute sorgte nämlich erneut Usor für ein Tor des LASK und stellte auf 2:2. Weder in der Schlussphase noch in der Nachspielzeit konnte eine Mannschaft ein weiteres Tor erzielen. Somit musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Am Ende behielt LASK in dem nervenzerreißenden Duell die Oberhand. Die entscheidenden Treffer fielen knapp hintereinander in der 101. und 103. Minute.