Zwei Generationen präsentieren Kunst in Kärntner Kraftwerk
Zwei Generationen einer Künstlerfamilie: Bis 14. Juni 2026 kann die Ausstellung von Wolfgang Walkensteiner und Niclas Anatol bei freiem Eintritt im Schau-Kraftwerk Forstsee in Techelsberg am Wörthersee besichtigt werden.
Mit der neuen Ausstellungsreihe „KRAFTLINIEN. FAMILIENBANDE“ ist das Schau-Kraftwerk Forstsee der Kelag seit 1. Mai 2026 ein Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Den Start macht die Schau „Windungen _ vijuge“, kuratiert von Tanja Prušnik. Erstmals präsentieren dabei zwei Generationen einer Künstlerfamilie ihre Werke gemeinsam. Gezeigt werden gemalte Bildwerke von Wolfgang Walkensteiner sowie Skulpturen aus Krastaler Marmor von Niclas Anatol.
Kunst trifft Energie
„Das Schau-Kraftwerk Forstsee dient dabei als Raum der Speicherung, Bündelung und Freisetzung von Kraft, technisch wie künstlerisch“, erläutert Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Prušnik ergänzt: „Im Mittelpunkt der neu konzipierten Reihe stehen Positionen aus Kärntner Künstler-Familien, deren Werke zwar innerhalb familiärer Nähe, jedoch ohne unmittelbaren Bezug zueinander entstehen. Sichtbar gemacht werden keine Abstammungslinien, sondern Kraftlinien […].“ Der Ausstellungstitel „Windungen _ vijuge“ verweist deshalb auf ein offenes Bedeutungsfeld: auf Gehirnwindungen ebenso wie auf Flussläufe. Beides steht sinnbildlich für Bewegung, Verbindung und Transformation.
Informationen zur Kunst-Ausstellung
Dauer der Ausstellung:
- Von 1. Mai bis 14. Juni 2026
- Täglich von 10 bis 18 Uhr, im Mai montags geschlossen.
Ort:
- Kelag-Schau-Kraftwerk Forstsee