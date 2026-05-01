Zwei Generationen präsentieren Kunst in Kärntner Kraftwerk

Zwei Generationen einer Künstlerfamilie: Bis 14. Juni 2026 kann die Ausstellung von Wolfgang Walkensteiner und Niclas Anatol bei freiem Eintritt im Schau-Kraftwerk Forstsee in Techelsberg am Wörthersee besichtigt werden.

Mit der neuen Ausstellungsreihe „KRAFTLINIEN. FAMILIENBANDE“ ist das Schau-Kraftwerk Forstsee der Kelag seit 1. Mai 2026 ein Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Den Start macht die Schau „Windungen _ vijuge“, kuratiert von Tanja Prušnik. Erstmals präsentieren dabei zwei Generationen einer Künstlerfamilie ihre Werke gemeinsam. Gezeigt werden gemalte Bildwerke von Wolfgang Walkensteiner sowie Skulpturen aus Krastaler Marmor von Niclas Anatol.

©Stefan Reichmann | Impressionen der Ausstellung „Windungen _ vijuge“ im Schau-Kraftwerk Forstsee. ©Stefan Reichmann | Impressionen der Ausstellung „Windungen _ vijuge“ im Schau-Kraftwerk Forstsee. ©Stefan Reichmann | Impressionen der Ausstellung „Windungen _ vijuge“ im Schau-Kraftwerk Forstsee.

Kunst trifft Energie

„Das Schau-Kraftwerk Forstsee dient dabei als Raum der Speicherung, Bündelung und Freisetzung von Kraft, technisch wie künstlerisch“, erläutert Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Prušnik ergänzt: „Im Mittelpunkt der neu konzipierten Reihe stehen Positionen aus Kärntner Künstler-Familien, deren Werke zwar innerhalb familiärer Nähe, jedoch ohne unmittelbaren Bezug zueinander entstehen. Sichtbar gemacht werden keine Abstammungslinien, sondern Kraftlinien […].“ Der Ausstellungstitel „Windungen _ vijuge“ verweist deshalb auf ein offenes Bedeutungsfeld: auf Gehirnwindungen ebenso wie auf Flussläufe. Beides steht sinnbildlich für Bewegung, Verbindung und Transformation.