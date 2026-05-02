Feuerwehr kämpfte gegen Wohnungsbrand in Köttmannsdorf

In der Nacht auf Samstag ertönten die Sirenen in und um die Marktgemeinde Köttmannsdorf. In einem Mehrparteienhaus ist aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Kurz vor 2 Uhr früh wurden 95 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Viktring – Stein / Neudorf, Köttmannsdorf, Wurdach, Maria Rain und Wellersdorf sowie die Polizei zu einem Mehrparteienhaus in Köttmannsdorf alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen.

©FF Viktring – Stein / Neudorf Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Köttmannsdorf.

Feuer griff auf Fassade über

„Die Brandbekämpfung erfolgte in der Erstphase in einem kombinierten Innen- bzw. Außenangriff“, heißt es vonseiten der Florianis. Parallel hinzu wurde das Treppenhaus mit einem Überdrucklüfter belüftet. Die starke Hitzeentwicklung führte dazu, dass sich das Feuer auch im unteren Fassadenbereich ausbreitete. Darum wurde dieser Bereich umfassend geöffnet. „Nach knapp drei Stunden Einsatztätigkeit konnten wir schlussendlich wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, so die Feuerwehrleute abschließend. Derzeit liegen noch keine Informationen zur Schadenshöhe vor.

©FF Viktring – Stein / Neudorf | Ein Feuer brach in einem Mehrparteienhaus in Köttmannsdorf aus. ©FF Viktring – Stein / Neudorf | Fünf Freiwillige Feuerwehren standen im Einsatz. ©FF Viktring – Stein / Neudorf

#Update – Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert

Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte verbranntes Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte den Brand ausgelöst haben. Angaben des 20-jährigen Wohnungsinhabers zufolge schlief er, als das Feuer ausbrach. Erst als er schlecht Luft bekam, wachte er auf und bemerkte Rauch in den Räumen sowie den Brand in der Küche. „Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, so die Beamten der Polizeiinspektion Feistritz im Rosental. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Jedoch waren sämtliche Wohnungen der Wohnanlage verraucht. „Diese konnten durch die eingesetzten Feuerwehren entlüftet werden. Ob dadurch weiterer Sachschaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt“, so die Polizisten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 07:02 Uhr aktualisiert