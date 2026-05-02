Viktring wird wieder zum Flohmarkt-Paradies

Stöbern, Feilschen und Genießen: Zwischen dem 8. und 10. Mai 2026 verwandelt sich das weitläufige Gelände in der Keutschacherstraße 72 im Klagenfurter Stadtteil Viktring wieder in ein Paradies für Schnäppchenjäger.

Der Großflohmarkt Viktring findet bald wieder statt.

Der Großflohmarkt Viktring findet bald wieder statt.

Der bekannte Großflohmarkt in Viktring geht in die nächste Runde. Zwischen 8. und 10. Mai 2026 wird die Keutschacherstraße 72 erneut zum Treffpunkt für alle, die auf der Suche nach alten Schätzen sind. Zum 65. Jubiläum warten rund 600 Verkaufsplätze zum Stöbern und Feilschen. Auch Labestationen, einen kleinen Vergnügungsbereich sowie einen Kinderflohmarkt (bis 12 Jahre) wird es geben. Der Eintritt ist wie immer frei.

Öffnungszeiten: Freitag, 8. Mai 2026, von 12 bis 18 Uhr

Samstag, 9. Mai 2026, von 8 bis 18 Uhr

Sonntag, 10. Mai 2026, von 8 bis 16 Uhr

Gehst du gerne auf Flohmärkte? Sowieso! Dort finde ich immer wieder etwas. Ja, aber ich habe noch nie was gekauft. Manchmal schlendere ich durch. Nein, ich kaufe lieber neue Produkte. Weiß ich nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 08:06 Uhr aktualisiert