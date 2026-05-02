Arbeitgeber unterstützten Florianis – jetzt wurden sie dafür geehrt

Vier Betriebe, welche regelmäßig Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in Klagenfurt für Einsätze freistellen, sind am Donnerstagnachmittag im Rathaus mit einer Dankesurkunde ausgezeichnet worden.

In Klagenfurt sind am Donnerstag mehrere Betriebe im Rathaus geehrt worden. Der Grund: Sie unterstützen die Freiwillige Feuerwehr, indem sie ihre Mitarbeiter für Einsätze freistellen. Eine Dankesurkunde erhielten die hs2n Informationstechnologie GmbH mit Geschäftsführer Markus Schoas, die Fahrschule Janeschitz unter der Leitung von Ingeborg Zauner, die Wielitsch KG mit Geschäftsführer Florian Wielitsch sowie die Fritz Kuttin GmbH, vertreten durch Betriebsleiter Robert Bacher.

„Keine Selbstverständlichkeit“

Zum Teil kam es sogar zu mehrtägigen Ausfällen, wie beispielsweise beim Hochwasser 2023. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen im Falle eines Einsatzes auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten. Umso mehr gehört diese Art der Unterstützung durch die Arbeitgeber vor den Vorhang geholt“, betonte Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Anwesend waren auch der geschäftsführende Bezirksfeuerwehrkommandanten Franz Socher und Martin Spendel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Haidach.