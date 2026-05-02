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/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Rauch aus der Wohnung eines Mehrparteienhauses aufsteigt. Die Drehleiter ist davor positioniert.
Die Feuerwehr stand am Samstag in Klagenfurt im Einsatz.
Klagenfurt
02/05/2026
Am Samstag

Balkonbrand: Einsatz bei Mehrparteienhaus in Klagenfurt

Am Samstag wurden die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr St. Peter zu einem Mehrparteienhaus alarmiert. Ein Heimrauchmelder hatte Alarm geschlagen. Ursache war ein Brand auf einem Balkon.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Der Rauchmelder hatte die Nachbarn alarmiert, welche umgehend die Feuerwehr verständigten. „Beim Eintreffen war eine starke Verrauchung der betroffenen Wohnung feststellbar“, schildern die Florianis. Der Atemschutztrupp rückte zur Erkundung aus und konnte den Brand schließlich auf dem vollständig verbauten Balkon ausfindig machen. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. „Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht“, so die Einsatzkräfte. Glücklicherweise befand sich keine Personen in der Wohnung. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Rauch aus der Wohnung eines Mehrparteienhauses aufsteigt. Die Drehleiter ist davor positioniert.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt |
Für einen möglichen Außenangriff wurde die Drehleiter in Stellung gebracht.
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann in einer verbrannten Wohnung.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt |
Ein Teil der Wohnung wurde durch das Feuer zerstört.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 13:51 Uhr aktualisiert
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