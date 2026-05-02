Balkonbrand: Einsatz bei Mehrparteienhaus in Klagenfurt

Am Samstag wurden die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr St. Peter zu einem Mehrparteienhaus alarmiert. Ein Heimrauchmelder hatte Alarm geschlagen. Ursache war ein Brand auf einem Balkon.

Der Rauchmelder hatte die Nachbarn alarmiert, welche umgehend die Feuerwehr verständigten. „Beim Eintreffen war eine starke Verrauchung der betroffenen Wohnung feststellbar“, schildern die Florianis. Der Atemschutztrupp rückte zur Erkundung aus und konnte den Brand schließlich auf dem vollständig verbauten Balkon ausfindig machen. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. „Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht“, so die Einsatzkräfte. Glücklicherweise befand sich keine Personen in der Wohnung. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Für einen möglichen Außenangriff wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Ein Teil der Wohnung wurde durch das Feuer zerstört.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 13:51 Uhr aktualisiert