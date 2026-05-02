Rettungshubschrauber landete auf Strandbad-Steg

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften gab es am Samstagvormittag in der Wörthersee-Ostbucht. Grund war die Jahreseinsatzübung der Wasserrettung Klagenfurt. Das Fazit fiel durchwegs positiv aus.

Die Einsatzkräfte probten am Samstag mehrere Rettungsszenarien, sogar ein Hubschrauber setzte direkt am Strandbad-Steg auf.

Die Einsatzkräfte probten am Samstag mehrere Rettungsszenarien, sogar ein Hubschrauber setzte direkt am Strandbad-Steg auf.

Die Wasserrettung Klagenfurt hielt am Samstagvormittag ihre jährliche Einsatzübung ab. 5 Minuten berichtete. Schauplätze waren das Strandbad Klagenfurt, Maria Loretto, der Lendspitz und der Yachthafen Loretto. Dort trainierten die Einsatzkräfte anhand von vier simulierten Szenarien den Ernstfall: Reanimation nach einem Blitzschlag, ein medizinischer Notfall auf einem Ruderboot, ein Feuer in einem Bootshaus sowie die Suche nach einer vermissten Person im Wasser und an Land.

©STW / Helge Bauer Vier Einsatzszenarien wurden am Samstag durchgespielt.

Zusammenarbeit klappte reibungslos

„Die enge Abstimmung zwischen Wasserrettung, Feuerwehr, Rettungsdienst und Stadtwerke Klagenfurt funktionierte reibungslos und zeigte, wie entscheidend eingespielte Strukturen und klare Kommunikationswege im Ernstfall sind“, heißt es abschließend vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt. „Ein besonderer Dank gilt der Wasserrettung Klagenfurt und allen eingesetzten Kräften für ihr großes Engagement und die professionelle Durchführung der Übung.“

Sicherheit im Fokus

Wichtiger Aspekt war auch das Sicherheitskonzept der Stadtwerke selbst. “ Durch stetige Investitionen in moderne Infrastruktur, zeitgemäße Einsatzmittel sowie die fundierte Ausbildung des Personals wird ein hoher Sicherheitsstandard in den Bädern und am Wasser gewährleistet.“