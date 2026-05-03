Gläsernen Lindwurm an Klagenfurter Volkskultur-Macher verliehen

Er ist bereits mit dem Ehrpfennig und der Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ausgezeichnet Zum 85. Geburtstag, welchen er am 29. April feierte, wurde Richi Di Bernardo von Bürgermeister Christian Scheider am Donnerstag im Rathaus für seine Verdienste um die Volkskultur die Dank- und Anerkennungsurkunde sowie der Gläserne Lindwurm verliehen.

„Würde ohne seinen Einsatz heute nicht dastehen, wo sie steht“

„Richi Di Bernardo kann auf ein ereignisreiches, erfolgreiches Schaffen zurückblicken. Er hat es geschafft, die Musik, die sein ganzes Leben geprägt hat, mit dem sozialen Zweck zu verbinden und damit viel Gutes zu tun. Die Kärntner Volkskultur würde ohne seinen Einsatz heute nicht dastehen, wo sie steht“, betonte Scheider, den eine langjährige, persönliche Freundschaft mit Di Bernardo verbindet. „Diese Ehrung der Stadt Klagenfurt freut mich besonders. Die vielen Aktivitäten, in denen mein Herzblut steckt, kann man aber nur mit vielen Freunden und Partnern gemeinsam machen, bei denen ich mich auch bedanken möchte“, so Di Bernardo.

Überraschung bei der Ehrung

Als Überraschung gaben bei der Ehrung auch seine Kollegen vom Männerdoppelsextett Klagenfurt einige Kärntner Lieder zum Besten und sorgten für die stimmige musikalische Umrahmung. Di Bernardo ist Gründungsobmann des Männerdoppelsextetts Klagenfurt und hier seit über 30 Jahren aktiv. In 25 Jahren hat Di Bernardo etwa 600 Veranstaltungen und Konzerte organisiert. Zu den bekanntesten zählen „Mandarisch gsungan“, der „Stille Advent“ in Klagenfurt, „Singen vom Feinsten“, das „Fest der Stimmen“ und das „Singen um den Lindwurm“. Dabei hat er etwa 450.000 Euro für karitative Zwecke wie „Kärntner in Not“ und „Licht ins Dunkel“ sammeln können, heißt es in einer Aussendung der Stadt Klagenfurt.

Mehrere Auszeichnungen

Für seine Verdienste wurde er auch schon mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Kärntner Bildungswerkes und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet. Der Autor und frühere APA-Kärnten Chef Arno Wiedergut verfasste zum 80. Geburtstag ein 145-seitiges Buch über Richi Di Bernardos Leben mit dem Titel „Musik ist die beste Medizin“. Mehr als treffend, wenn man bedenkt, dass Di Bernardo auch mit 85 Jahren noch bei sehr guter geistiger und körperlicher Verfassung ist und nach wie vor im Volkskulturbereich tätig ist, wird mitgeteilt. Unterstützt wird er dabei mittlerweile tatkräftig von Eventprofi Wolfgang König.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert