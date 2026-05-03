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Neues Café in Klagenfurt eröffnet – mit orientalischem Flair
In Klagenfurt hat vor Kurzem ein neues Café seine Pforten geöffnet. Von Montag bis Samstag gibt's hier "Kaffee, Vibes und Atmosphäre".
In die St. Ruprechter Straße 13 in Klagenfurt ist vor Kurzem neues Leben eingekehrt: Am 27. April öffnete dort das „Café Bamboo“ seine Türen. Darüber können sich vor allem Naschkatzen und Freunde der orientalischen Küche freuen. Im Café Bamboo werden nämlich neben Kaffee auch syrische Desserts angeboten. Geöffnet hat das neue Lokal, das in den sozialen Medien „Kaffee, Vibes und Atmosphäre“ verspricht, montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 14 Uhr.
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