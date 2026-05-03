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/ ©Pexels/David Foster
Symbolfoto von 5min.at: Tasse mit frischem Kaffe steht auf dem Tisch.
Im Café Bamboo gibt's neben Kaffee auch syrische Desserts zu entdecken.
Klagenfurt
03/05/2026
Bamboo

Neues Café in Klagenfurt eröffnet – mit orientalischem Flair

In Klagenfurt hat vor Kurzem ein neues Café seine Pforten geöffnet. Von Montag bis Samstag gibt's hier "Kaffee, Vibes und Atmosphäre".

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

In die St. Ruprechter Straße 13 in Klagenfurt ist vor Kurzem neues Leben eingekehrt: Am 27. April öffnete dort das „Café Bamboo“ seine Türen. Darüber können sich vor allem Naschkatzen und Freunde der orientalischen Küche freuen. Im Café Bamboo werden nämlich neben Kaffee auch syrische Desserts angeboten. Geöffnet hat das neue Lokal, das in den sozialen Medien „Kaffee, Vibes und Atmosphäre“ verspricht, montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 14 Uhr.

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