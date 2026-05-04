Krimi-Abend in der Kirche: Bernhard Aichner liest in Pörtschach

Bernhard Aichner ist zu Gast in der evangelischen Kirche Pörtschach. Der Autor spricht im Interview über seinen Werdegang und liest exklusiv aus dem noch unveröffentlichten Teil seiner Totenfrau-Reihe.

Der Abend bietet Raum für ein direktes Gespräch über seine Arbeit und neue Einblicke in seine kommenden Geschichten.

Der Abend bietet Raum für ein direktes Gespräch über seine Arbeit und neue Einblicke in seine kommenden Geschichten.

In der evangelischen Kirche Pörtschach trifft am 20. Mai sakrale Stille auf literarische Hochspannung. Im Rahmen des Formats „What’s up? Wörthersee“ stellt sich der Bestsellerautor Bernhard Aichner einem Live-Interview, das über die üblichen Werkstattberichte hinausgeht. Moderiert von Lisa Odreitz-Überbacher, beleuchtet der Abend den kreativen Prozess hinter Aichners Thrillern und thematisiert biografische Details, wie etwa seinen einstigen Wunsch, Priester zu werden.

Einblick in unveröffentlichtes Werk

Die Wahl des Veranstaltungsortes verspricht eine besondere Dynamik für das Gespräch über Abgründe und Rituale. Ein zentraler Programmpunkt ist die Lesung aus dem neuen Band der „Totenfrau“-Reihe: Aichner präsentiert das erste Kapitel des noch unveröffentlichten Werks vorab dem Publikum. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und rückt das persönliche Gespräch sowie die Atmosphäre des Kirchenraums in den Fokus. Tickets für diesen Abend, der eine Brücke zwischen Podcast-Kultur und klassischer Lesung schlägt, sind über die Tourismusregion Wörthersee erhältlich.