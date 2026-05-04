Paukenschlag nach Kärntner Derby: Fußballtrainer legt Amt nieder

Das Unentschieden im Derby gegen den ATUS Ferlach war die letzte Amtshandlung von Nenad Pavicevic als Trainer des ASKÖ Köttmannsdorf. Unmittelbar nach Spielende gab der Headcoach seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Es war eine Nachricht, mit der beim Kärntner Verein niemand gerechnet hatte. Nenad Pavicevic, der das Team seit Oktober 2024 betreute, informierte den Vorstand direkt nach dem Abpfiff über seinen Entschluss, sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung zu stellen. Die Verantwortlichen zeigten sich am Folgetag tief betroffen von der Entscheidung ihres Übungsleiters.

Anerkennung für die geleistete Arbeit

Trotz der Überrumpelung findet der Verein in einer offiziellen Stellungnahme auf den sozialen Medien lobende Worte für den scheidenden Coach. Besonders seine Verdienste um den Nachwuchs werden hervorgehoben: „Die Entscheidung war überraschend, da wir als Verein mit der Arbeit von Nenad Pavicevic sehr zufrieden waren und er während seiner Tätigkeit die Jugendspieler in unserem Verein enorm weiterentwickelt hat.“

Dank und Blick nach vorne

Der ASKÖ Köttmannsdorf akzeptiert den Entschluss schweren Herzens und bedankte sich bei „Neno“ für den intensiven Einsatz der vergangenen Monate. Während Pavicevic nun neue Wege geht, steht der Verein aus dem Bezirk Klagenfurt-Land vor der Herausforderung, zeitnah eine Nachfolge zu präsentieren.