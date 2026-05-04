Barbershop in Klagenfurt insolvent

Als Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Mag. Klaus Haslinglehner bestellt, der seine Kanzlei ebenfalls in der Bahnhofstraße in Klagenfurt betreibt. Insolvenzgläubiger sind dazu aufgerufen, ihre Forderungen bis spätestens 11. Mai 2026 beim Landesgericht Klagenfurt anzumelden, berichtet der AKV.

Prüfungstagsatzung

Die allgemeine Prüfungstagsatzung sowie die Berichtstagsatzung und die erste Gläubigerversammlung finden am 16. Juni 2026 um 9 Uhr statt. Bei diesem Termin wird unter anderem über die weitere Vorgangsweise, wie die Fortführung oder Schließung des Betriebes, entschieden. Personen, die Sachen des Schuldners in Gewahrsam haben, müssen dies dem Insolvenzverwalter anzeigen. Ansprüche auf Insolvenz-Ausfallgeld sind innerhalb von sechs Monaten ab Eröffnung des Verfahrens bei der IAF Service GmbH geltend zu machen.