Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/EC-KAC/Gollner
Das Bild auf 5min.at zeigt Johannes Schwaiger.
KAC-Präsident Johannes Schwaiger erklärt, dass die U20-Spieler mit dem neuen Ansatz auch zu Führungsspielern ausgebildet werden sollen.
Klagenfurt
04/05/2026
Future Team

„Alternativlos“: KAC-Nachwuchs kehrt in die Alps Hockey League zurück

Der KAC schlägt ein neues Kapitel in der Nachwuchsarbeit auf: Ab der Saison 2026/27 stellt der Klub wieder ein Team in der Alps Hockey League (AHL). Nach zwei Jahren Pause kehrt die U20 damit in den Erwachsenenbewerb zurück.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(267 Wörter)

Künftig wird das sogenannte „Future Team“ der Rotjacken jedoch anders ausgerichtet sein als früher: Statt einer Mischung aus Routiniers und Talenten setzt der Verein nun konsequent auf eine reine Entwicklungsmannschaft, wie der KAC in einer Presseaussendung erklärt. Die U20-Spieler sollen so frühzeitig an das Niveau im Erwachsenen-Eishockey herangeführt werden.

Mehr Verantwortung für junge Talente

KAC-Präsident Johannes Schwaiger erklärt die neue Strategie: „Der neue Ansatz sieht vor, dass unsere Talente auch lernen, Führungsspieler zu werden, beispielsweise mit der Übernahme von Verantwortung in entscheidenden Spielphasen oder Special-Team-Situationen.“ Auch Assistant Coach Peter Kasper, der gemeinsam mit Headcoach Roger Öhman das Wiedereinstiegsprojekt forciert hat, sieht großes Potenzial: „Wir sehen im aktuellen U20-Team deutlich mehr individuelles Talent als in den Future Teams der Vergangenheit.“ Ziel sei es, in der Liga durch Tempo, Physis und spielerische Qualität aufzufallen.

Das Bild auf 5min.at zeigt Johannes Schwaiger.
©EC-KAC/Gollner
KAC-Präsident Johannes Schwaiger will, dass die Nachwuchsspieler mehr Verantwortung übernehmen.

Reform im Nachwuchsbereich als Auslöser

Auslöser für den Schritt ist unter anderem die Reform der internationalen U20-Meisterschaft, die künftig weniger Spiele vorsieht. Für den KAC hätte das weniger Möglichkeiten für junge Spieler, sich auf hohem Niveau zu entwickeln, bedeutet. Mit der Rückkehr in die Alps Hockey League will der Verein diese Lücke schließen und eine stärkere Verbindung zwischen Nachwuchs und Profibereich schaffen. Die Entscheidung zum Wiedereinstieg fiel dem KAC somit leicht: „Der Rückzug aus der U20-Meisterschaft und Wechsel des Future Teams zurück in die Alps Hockey League sind im Sinne der mittel- und langfristigen Vereinsphilosophie alternativlos.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: