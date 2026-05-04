Unterkärntner Maler und Hausbetreuer schlittert in die Pleite

Am Landesgericht Klagenfurt wurde am 4. Mai über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma Amir Gutschi eröffnet, darüber informiert der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870). Das Unternehmen mit Sitz in Grafenstein beschäftigt sich mit Maler- und Anstreicherarbeiten, Hausbetreuungstätigkeiten sowie der Vermittlung von Werk- und Dienstleistungsverträgen. Über den aktuellen Vermögens- und Schuldenstand ist derzeit noch nichts bekannt. Als Insolvenzverwalter fungiert Christian Bauer aus Klagenfurt, die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagssatzung findet am 16. Juni 2026 statt. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den KSV 1870 anmelden.