Fahndung in Klagenfurt: Polizei gibt nähere Details bekannt

Am Montagvormittag (4. Mai) kreiste der Polizeihubschrauber über Klagenfurt. Zunächst gab die Polizei nur bekannt, dass derzeit eine Fahndung nach einem Einbruchsdiebstahl läuft. Am Nachmittag kam ein Update zu dem Einbruchsdiebstahl. Gegen 10 Uhr sollen Unbekannte die Balkontüre einer Parterrewohnung in Klagenfurt aufgebrochen haben. Wie genau und mit welchem Werkzeug sie dabei vorgingen, ist momentan noch nicht bekannt. Sie stiegen in die Wohnung ein, doch hatten sie wohl nicht damit gerechnet, dass jemand zu Hause war. Sie wurden vom 71-jährigen Bewohner überrascht. Bei seinem Anblick ergriffen die Täter sofort die Flucht. „Ob etwas gestohlen wurde, muss vom Opfer noch erhoben werden. Die Schadenshöhe ist derzeit ebenfalls unbekannt“, so die Polizei. Die kurzfristig eingeleitete Fahndung musste erfolglos abgebrochen werden, weitere Ermittlungen laufen.