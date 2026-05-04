Zoff nach Interview: Reality-Star warnt vor Kärntner Influencer

„Er hat mich ausgenutzt!“ Reality-Star Umut Tekin rechnet mit einem Kärntner Influencer ab. Ein Interview-Video von Ian Jules ging viral und sorgt jetzt in den sozialen Medien für Wirbel.

Ein Interview beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen am 1. Mai sorgt aktuell für Wirbel auf Social Media – und ein Kärntner ist Stein des Anstoßes. Konkret bat der Klagenfurter Influencer Ian Jules dort den Reality-TV-Star Umut Tekin um ein Interview. Was er daraus gemacht hat, sorgt nun bei Umut für viel Unmut. Der Reality-TV-Darsteller, der aus Formaten wie „Love Island VIP“ oder dem Dschungelcamp bekannt ist, spricht nun in seiner Instagram-Story Klartext und kritisiert den „bunten Vogel“ scharf.

„Hat die Situation ausgenutzt“

Tekin beschreibt den Tag zunächst als extrem hektisch: viele Fans, viel Presse, viele Interviews und schließlich sein Bühnendebüt vor Tausenden Zuschauern. „Es war allgemein schon sehr viel gewesen“, schildert der Reality-TV-Star seine Eindrücke des Tages. Und dann kam Ian Jules (der von Tekin durchwegs als „bunter Vogel“ bezeichnet wird) und bat ihn um ein „Interview“. Laut Tekin habe Jules ihn dazu angeleitet, dass er etwas zu ihm sagen werde und Tekin darauf auf Türkisch mit einer Beleidigung reagieren solle. „Ich hab das als Spaß gesehen und gar nicht richtig nachgedacht“, erklärt der Reality-Star. Im Nachhinein sieht er das kritisch: „Er hat die Situation voll ausgenutzt“, wirft er dem Kärntner Influencer vor.

Das passiert im Video

Doch worüber ärgert sich Tekin eigentlich so? In besagtem Video sieht man Ian Jules in gewohnt bunter Aufmachung, wie er Tekin fragt: „Warum warst du im Dschungelcamp so langweilig? Weil es keinen Alkohol gab?“ Danach folgt ein kaum merklicher Schnitt – Tekin sagt etwas auf Türkisch und schubst Jules leicht weg, bevor er die Szene verlässt. Übertitelt hat Jules das Video provokant mit „Umut beschimpft mich auf Türkisch“. Wer die von Tekin geschilderten Hintergründe nicht kennt, könnte also glauben, Tekin hätte direkt auf die Frage mit einer Beschimpfung reagiert.

Tekin warnt: „Macht das nicht“

Diese Darstellung von ihm in dem Interview mit Ian Jules nahm Tekin nun zum Anlass, um eine direkte Warnung an andere Promis und Influencer zu richten:

Hey Leute, wenn ihr diesen bunten Vogel seht, wenn der zu euch kommen sollte und sagen sollte: ,Ey mach das so und so und beleidigst mich und gehst dann aus der Kamera‘ – macht das nicht.

Umut Tekin

„Mir egal, ob mir Leute glauben“

Tekin stellt klar, dass es ihm nicht um Rechtfertigung gehe, sondern um Aufklärung: „Es ist mir egal, ob Leute mir glauben oder nicht“, erklärt er in Hinblick auf Hate-Kommentare, die das Video nach sich gezogen hat. Auch betont er, dass er während des Interviews nicht betrunken gewesen sei. „Meine Augen sind auch klein, wenn ich lächle“, setzt er einen Seitenhieb auf entsprechende Kommentare. Er stellt klar, dass er in Zukunft auch nicht vor rechtlichen Schritten zurückschrecken werde, wenn jemand seinen Ruf schädigt oder Lügen über ihn verbreitet. Doch eines sieht er realistisch: „Du kannst es nie einem Menschen recht machen, wenn du erfolgreich bist, vor allem, wenn du in der Öffentlichkeit stehst.“

Ian Jules reagiert ironisch

Influencer Ian Jules nimmt die Situation offenbar gelassen und nimmt die Aufmerksamkeit, die er durch die Vorwürfe des Reality-Stars bekommt, gerne an. In seiner aktuellen Story bedankt er sich überschwänglich für die „Millionen Klicks auf jeder Plattform – nur wegen dir! Danke für alles Umut. Ich liebe dich.“ Für maximale Aufmerksamkeit hat die Aktion jedenfalls gesorgt.