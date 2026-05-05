Komplett neues Gericht: Damit will Gastronom in Klagenfurt durchstarten

Kornel Varadi hat eine Vision: Er will die Klagenfurter mit einem neuen Gericht begeistern. Im Interview verrät er, wie er auf diese Idee gekommen ist und was es mit "Fornello" auf sich hat.

„Das ist etwas komplett Neues, ich habe es mir selbst ausgedacht“ – so beschreibt Kornel Varadi seine Kreation mit dem Namen „Fornello“ im Interview mit 5 Minuten. Der gelernte Koch aus Ungarn war jahrelang als Rezeptentwickler tätig und möchte nun mit seinen eigenen Ideen durchstarten. Er will beweisen: „Ungarische Küche besteht nicht nur aus Gulasch!“

Kindheitserinnerung & Herzblut

Angefangen hat alles damit, dass Kornel gerne eine Art Langos anbieten wollte, ohne eine Fritteuse zu verwenden. „Ich habe dann einen fermentierten Hefeteig entwickelt, diesem im Ofen gebacken und dann belegt – so ist Fornello entstanden“, erzählt er stolz. „Man kann sich eine Kreuzung zwischen Pizza und Langos vorstellen – aber der Geschmack ist trotzdem einzigartig“. Belegt wird „Fornello“ übrigens mit allem, was das Herz begehrt. Wichtig ist Kornel dabei nur, dass seine Zutaten frisch und qualitativ hochwertig sind. „In jedem Gericht, dass ich entwickle, steckt eine Kindheitserinnerung und mein Herzblut – ich hoffe ich kann die Klagenfurter begeistern“

Wo bekommt ihr „Fornello“?

Kosten könnt ihr die neue Kreation übrigens in Varadis neuem Lokal „Dualis Fine-Street Food“ in der Ebenthalerstraße 139. Am 1. Mai wurde dort Eröffnung gefeiert und seitdem gibt es von Dienstag bis Samstag, jeweils ab 12 Uhr, „Fornello“, extrem fluffige Palatschinken und vieles mehr solange der Vorrat reicht. Die Speisen können vor Ort genossen werden oder zum Mitnehmen bestellt werden.