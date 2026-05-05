Kärnten trauert: Gastronomie-Legende im 83. Lebensjahr verstorben

Klagenfurt nimmt Abschied von Karl Erian. Der bekannte Gastronom verstarb kurz nach seinem 82. Geburtstag und hinterlässt mit dem Gasthaus Pirker ein bedeutendes Stück Stadtgeschichte.

Die Beisetzung erfolgt am Montag, den 11. Mai, um 12 Uhr auf dem Friedhof St. Ruprecht.

Die Beisetzung erfolgt am Montag, den 11. Mai, um 12 Uhr auf dem Friedhof St. Ruprecht.

Klagenfurt verliert eine prägende Persönlichkeit des Gastgewerbes. Nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag am 17. April ist Karl Erian am 30. April verstorben.

Gasthaus wuchs über die Jahre

Erians Name ist untrennbar mit dem Aufstieg des Gasthauses Pirker verbunden. Der gelernte Fleischer wagte 1979 den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm den Traditionsbetrieb im Klagenfurter Zentrum. Der Erfolg spiegelte sich auch im Wachstum des Betriebes wider. Da der Zuspruch stetig zunahm, wurde das Lokal mehrfach erweitert. Bereits 1981 erfolgte der Ankauf des Nachbarhauses in der Adlergasse. 1985 folgte eine weitere Vergrößerung durch das Gebäude in der Lidmanskygasse, womit Platz für einen neuen Speisesaal und einen Wintergarten geschaffen wurde, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Abschied in Klagenfurt

Im Jahr 2004 zog sich der Seniorwirt in den Ruhestand zurück und übergab die Führung an seine Töchter. Seit fünf Jahren sind die Pforten des geschichtsträchtigen Lokals mittlerweile geschlossen. Die Möglichkeit zur Abschiednahme besteht am Sonntag ab 12 Uhr in der Aufbahrungshalle Klagenfurt-St. Ruprecht. Die Beisetzung erfolgt am Montag, den 11. Mai, um 12 Uhr auf dem Friedhof St. Ruprecht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert