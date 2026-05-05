Kreuzungscrash in Klagenfurt: Auto überschlagen und umgekippt

Am 5. Mai war ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit dem Auto in der Klagenfurter Radetzkystraße unterwegs. Er wollte eine Kreuzung überqueren, doch wie die Polizei berichtet, fuhr zur gleichen Zeit ein 30-jähriger Mann aus Villach mit dem Auto in die Kreuzung ein. Und dann krachte es. „Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge überschlug sich der PKW des 25-jährigen und landete auf der Fahrerseite“, schildert die Polizei die Situation. Passanten halfen dem Mann dabei, aus dem seitlich liegenden PKW auszusteigen. Er wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht. „Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall schwer beschädigt“, so die Polizei abschließend.