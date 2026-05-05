Aufmerksamer Nachbar macht Einbrechern Strich durch die Rechnung

In Klagenfurt brachen am Montagvormittag unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Doch sie hatten die Rechnung ohne den aufmerksamen Nachbarn gemacht.

Am 5. Mai verschafften sich gegen 9.30 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu einem Haus in Klagenfurt. Wie die Polizei erklärt, brachen die Einbrecher dafür ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses auf, womit, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein aufmerksamer Nachbar hörte die verdächtigen Geräusche und verständigte sofort die Polizei. Doch nicht nur das – er beobachtete auch das aufgebrochene Fenster.

Täter bemerkten Nachbarn

Der stille Zuschauer blieb bei den Tätern jedoch nicht unbemerkt und sie flüchteten über ein offenstehendes Fenster. „Da die Täter bei ihrem Einbruch offensichtlich gestört wurden, dürfte nichts gestohlen worden sein“, erklärt die Polizei, die nun nach den Männern sucht. Vom Nachbar wurden die Täter folgendermaßen beschrieben: zwischen 17 und 20 Jahre alt, dunkle Haare, südländischer Typ und sehr schlank.