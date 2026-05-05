Neue Partyreihe soll für mehr Leben in der Innenstadt sorgen

Unter dem Namen „KLUbbing“ startet am Samstag, den 16. Mai, eine neue Veranstaltungsreihe in Klagenfurt. Los geht’s um 16 Uhr in der Golden Goose Bar mitten im Zentrum. Zwei DJs sollen dort bis 22 Uhr für Club-Stimmung sorgen. Die Idee dahinter ist simpel: „Mit KLUbbing wollen wir neue Impulse für das Klagenfurter Stadtleben setzen und insbesondere jungen Menschen wieder mehr attraktive Veranstaltungen direkt in der Innenstadt bieten“, erklärt JVP-Obfrau Julia Gruber. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Organisiert werden die KLUbbing-Events von der Klagenfurter ÖVP und der Jungen Volkspartei (JVP). Das „KLUbbing“ am 16. Mai ist erst der Anfang. Die Reihe soll künftig regelmäßig stattfinden und fixer Bestandteil im Klagenfurter Veranstaltungskalender werden.

Klubbing-Auftakt: Wann : 16. Mai 2026, ab 16 Uhr

: 16. Mai 2026, ab 16 Uhr Wo: Golden Goose Bar, Alter Platz 31, Klagenfur