Mathias From verlässt den KAC in Richtung Top-Liga

Mathias From verlässt den EC-KAC nach zwei starken Jahren. Der Top-Scorer der vergangenen Saison wechselt nun in eine europäische Top-Liga und verabschiedet sich mit emotionalen Worten von den Fans.

Nach zwei erfolgreichen Jahren endet die Ära von Mathias From beim EC-KAC. Der dänische Nationalspieler sucht eine neue Herausforderung und wechselt zur kommenden Saison in eine europäische Top-Liga.

Beeindruckende Bilanz

Seit seinem Wechsel nach Klagenfurt im Sommer 2024 avancierte der 28-Jährige zum absoluten Leistungsträger. In 125 Bewerbsspielen sammelte der Stürmer beeindruckende 119 Scorerpunkte (55 Tore, 64 Assists). In der vergangenen Spielzeit 2025/26 war er mit 60 Zählern zudem der punktbeste Akteur der Rotjacken.

Klagenfurt als Heimat

Der Angreifer verabschiedet sich mit emotionalen Worten vom österreichischen Rekordmeister: „Vorweg möchte ich mich bei allen KAC-Fans, der gesamten Organisation und all meinen Mitspielern aus den letzten beiden Jahren bedanken. […] Die Zeit beim EC-KAC werde ich als eine sehr wichtige in meiner Karriere in Erinnerung behalten, gleichzeitig hoffe ich, dass wir uns alle irgendwann auch wiedersehen.“