Mehrere Fälle in Klagenfurt: Polizei warnt vor Einbrüchen am Tag

In Klagenfurt häufen sich derzeit die Meldungen über Einbrüche und Einbruchsversuche. Besonders auffällig: Die Täter schlagen laut Landespolizeidirektion Kärnten überwiegend zur Tageszeit zu.

In den letzten Tagen registrierte die Kärntner Polizei eine verstärkte Aktivität von Kriminellen im Raum Klagenfurt. Da viele Taten bereits untertags verübt werden, ist die Mithilfe der Anwohner aktuell entscheidend. Verdächtige Beobachtungen – etwa fremde Personen auf Grundstücken oder ungewöhnliche Fahrzeuge in Wohnsiedlungen – sollten umgehend bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

Verhaltenstipps der Polizei

Um das Risiko für das eigene Heim zu minimieren, gibt die Polizei aktuell spezifische Verhaltenstipps heraus. Neben technischer Aufrüstung spielt vor allem das menschliche Umfeld eine tragende Rolle.

Wie kann ich mich schützen? Im Fachhandel ausgewiesene, Ö-Norm geprüfte Sicherheitsfenster und -türen, Zusatzschlösser, Gitter und Ähnliches bieten in der Regel ausreichend Widerstand. Auch bei kurzer Abwesenheit sollten alle Schlösser zugesperrt und Fenster geschlossen (nicht gekippt) werden.

Einbruchsmelde- oder Videoüberwachungsanlagen können eine gute Ergänzung sein, wenn diese sinnvoll eingesetzt und angewandt werden. Auch bei nur kurzer Abwesenheit sollten diese aktiviert werden. Es muss immer jemanden geben, der auf Alarmauslösungen reagiert.

Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe sind sehr wichtig! Hohe Aufmerksamkeit und Zusammenhalt schreckt Täter ab!

Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit. Lassen Sie Briefkästen leeren und Werbematerial beseitigen, wenn sie länger nicht zuhause sind. Es soll kein unbewohnter Eindruck entstehen.

Vermeiden Sie Sichtschutz, der dem Täter ein ungestörtes Einbrechen ermöglicht.

Räumen Sie Gegenstände wie Werkzeuge und Leitern weg, diese können auch von Einbrechern verwendet werden.

Verwenden Sie bei Abwesenheit in den Abendstunden Zeitschaltuhren für Lampen. Mit diesen können Lichter automatisch an- und abgeschaltet werden, somit entsteht ein bewohnter Eindruck. Überlegen Sie auch, ob eine Außenbeleuchtung sinnvoll ist.

Sehen Sie auch regelmäßig im Kellerabteil und in Abstellräumen nach dem Rechten. Einbrüche und Diebstähle in allgemein zugänglichen Räumen bleiben oft sehr lange unbemerkt.

Richtiges Verhalten im Ernstfall

Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Einbruch gekommen sein, gilt: Ruhe bewahren und sofort den Polizeinotruf 133 wählen. Die Beamten raten dringend davon ab, die Wohnung oder das Haus sofort zu betreten – einerseits um wichtige Spuren nicht zu zerstören, andererseits um eine Konfrontation mit eventuell noch anwesenden Tätern zu vermeiden. Falls man einen Täter überrascht, steht die eigene Sicherheit an oberster Stelle. Stellen Sie sich den Einbrechern nicht in den Weg: diese könnten gewalttätig reagieren, um zu flüchten. Versuchen Sie stattdessen, sich Merkmale der Person, die Fluchtrichtung oder ein Kennzeichen einzuprägen.