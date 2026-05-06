Klagenfurter Fliesenleger-Firma muss Insolvenz anmelden

Über das Vermögen der FID Fliesen und Interieur Design GmbH in Liquidation wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren eröffnet. Wie AKV Europa und KSV 1870 berichten, findet die erste Tagsatzung am 16. Juni statt.

Nach aktuellem Stand liegen AKV und KSV noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor.

Nach aktuellem Stand liegen AKV und KSV noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor.

Über das Vermögen der FID Fliesen und Interieur Design GmbH in Liquidation mit Sitz in Klagenfurt wurde am 6. Mai ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 und der AKV Europa berichten. Die Entscheidung des zuständigen Gerichts erfolgte auf Basis eines Gläubigerantrags. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig im Platten- und Fliesenlegergewerbe tätig und befasst sich zudem mit dem Handel von entsprechenden Fachartikeln.

Aktiva und Passiva unbekannt

Nach aktuellem Stand liegen AKV und KSV noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Klagenfurter Rechtsanwältin Stella Aspernig bestellt. Gläubiger sind ab sofort dazu aufgerufen, ihre Forderungen im Rahmen des Verfahrens anzumelden. Die erste Gläubigerversammlung, die gleichzeitig als Berichts- und Prüfungstagsatzung fungiert, wurde für den 16. Juni anberaumt.