Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva / Unsplash
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Insolvenz eines Fliesenlegers.
Nach aktuellem Stand liegen AKV und KSV noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor.
Klagenfurt
06/05/2026
Pleite

Klagenfurter Fliesenleger-Firma muss Insolvenz anmelden

Über das Vermögen der FID Fliesen und Interieur Design GmbH in Liquidation wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren eröffnet. Wie AKV Europa und KSV 1870 berichten, findet die erste Tagsatzung am 16. Juni statt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Über das Vermögen der FID Fliesen und Interieur Design GmbH in Liquidation mit Sitz in Klagenfurt wurde am 6. Mai ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 und der AKV Europa berichten. Die Entscheidung des zuständigen Gerichts erfolgte auf Basis eines Gläubigerantrags. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig im Platten- und Fliesenlegergewerbe tätig und befasst sich zudem mit dem Handel von entsprechenden Fachartikeln.

Aktiva und Passiva unbekannt

Nach aktuellem Stand liegen AKV und KSV noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Klagenfurter Rechtsanwältin Stella Aspernig bestellt. Gläubiger sind ab sofort dazu aufgerufen, ihre Forderungen im Rahmen des Verfahrens anzumelden. Die erste Gläubigerversammlung, die gleichzeitig als Berichts- und Prüfungstagsatzung fungiert, wurde für den 16. Juni anberaumt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: