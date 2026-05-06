Kinder-Demo in Klagenfurt führt am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen

Am Samstag, den 9. Mai, findet in Klagenfurt eine Fahrrad-Demo statt. Doch es sind nicht nur erwachsene Aktivisten, die dort in die Pedale treten, sondern auch Kinder. Bei der „Kidical Mass“ protestieren Familien für mehr Radwege und generell ein sicheres Radfahren in der Stadt. Die Demonstration sorgt für Verkehrsbehinderungen: Um 14 Uhr startet der Protestzug am Neuen Platz, die Route führt über Ursulinengasse, Theatergasse, St. Veiter Straße, St. Veiter Ring, Völkermarkter Ring, Viktringer Ring, 10.-Oktober-Straße, 8.-Mai-Straße, Adlergasse, Burggasse, Neuer Platz, Stauderplatz und Villacher Straße bis zum Lendhafen. „Mit Behinderungen, Verspätungen und Ausfällen bei allen Innenstadtlinien ist zu rechnen“, heißt es seitens der Stadt. Das Ende der Demonstration ist um 17 Uhr geplant.